Припинення виплат пенсіонерам — у Мінсоцполітики пояснили, як повернути пенсію

У 2026 році деяким пенсіонерам призупинили нарахування пенсійних виплат. Зокрема це стосується українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон.

Про те, чому виплати призупинили та як їх відновити, розповів міністр соціальної політики Денис Улютін в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE.

Чому припинили виплати пенсіонерам

За словами Улютіна, ще у 2024 році був прийнятий закон, відповідно до якого усі громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, переїхали звідти в інші регіони України або виїхали за кордон, мають пройти ідентифікацію.

Цей закон також зобов'язує цих людей декларативно повідомити, що вони не отримують виплати від країни-агресора. Вони мали час протягом 2025 року на проходження ідентифікації, але є люди, які цього не зробили. Тому їм виплату пенсій призупинили.

"Протягом січня 2026 року ми (Мінсоцполітики — ред.) намагалися зв'язатися з цими людьми. Частині вже відновили виплати — ми додзвонилися, Пенсійний фонд провів роботу. Деякі люди самі пішли ідентифікуватися, коли не отримали пенсії", — розповів очільник Мінсоцполітики.

Міністр також наголосив, що пенсія за непроходження ідентифікації не скасовується, вона призупиняється. Щойно людина проходить цю процедуру, вся сума їй буде повернута й нарахована на картку.

Як поновити пенсійні виплати

Улютін пояснив, що єдиним способом повернення пенсії є проходження ідентифікації. Це можна зробити через Дію або через сайт Пенсійного фонду України.

Ще один варіант — відеоідентифікація. Для цього треба звернутися до ПФУ для узгодження часу та способу її проведення.

Якщо ж у людини немає такої можливості — відсутній Дія-підпис чи взагалі немає застосунку на телефоні, то можна особисто відвідати відділення Пенсійного фонду.

У разі, коли людина маломобільна, вона може зателефонувати до ПФУ й запросити до себе працівника, щоб пройти процедуру.

"Це норма закону, ми маємо її виконувати, і зараз намагаємося зробити максимально усе можливе, щоб люди були поінформовані, яким чином пройти ідентифікацію, а також надати дані про те, що вони не отримують виплати від РФ. Для цього не потрібні якісь довідки, достатньо декларативно це підтвердити", — зауважив міністр.

Він також додав, що напередодні Мінсоцполітики провело зустріч з громадськими організаціями, які опікуються ВПО. Домовилися, що вони також через свої канали поінформують якомога більшу кількість людей, щоб ті все ж змогли пройти ідентифікацію. Крім того, поставлена задача Пенсійному фонду сконцентруватися саме на роботі з людьми, яким заблокували пенсійні виплати.

