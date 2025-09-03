Легалізація криптовалюти в Україні — Рада підтримала новий закон

Монета біткоїна. Фото: Pixabay

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про віртуальні активи. Цей документ формує правове поле для розвитку сучасного фінансового ринку та цифрової економіки.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Дискусії щодо цього питання тривали декілька років. Робоча група з числа народних депутатів провела ґрунтовну роботу і запропонувала якісний документ, який може бути взятий за основу", — нагадав нардеп.

Що змінює новий закон

Гетманцев наголосив, що віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим близький до режиму рухомого майна з погляду цивільного права.

Нова редакція Закону "Про віртуальні активи" передбачає ототожнення токенів електронних грошей з електронними грошима в розумінні Закону України "Про платіжні послуги".

Законопроєкт 10225-д щодо регулювання обороту віртуальних активів в Україні, який Верховна Рада проголосувала у першому читанні у середу, 3 вересня, як пояснив голова комітету з питань фінансів, поділяє усі віртуальні активи на три основні категорії:

Токени з прив’язкою до активів — їх вартість стабілізується шляхом прив’язки до активів, таких як валюта чи майно. Токени електронних грошей — прив’язані до однієї офіційної валюти. Інші віртуальні активи — категорія, що охоплює активи, які не належать до перших двох типів.

"Тут нами запропонована модель, відповідно до якої Регулятор буде визначати які саме віртуальні активи (крім токенів з прив'язкою до активів та токенів електронних грошей) будуть належати до цієї категорії", — додав Гетманцев.

Що буде з оподаткуванням доходів у віртуальних активах

"Податки загальні будуть (18+5%) з прибутку і перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік. Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР), досі не відомо", — написав у своєму телеграм-каналі депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Водночас Данило Гетманцев пояснив, що в частині оподаткування законопроєктом пропонується:

вести окреме (від інших доходів та іншого інвестиційного прибутку) оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами (ВА);

оподатковувати саме прибуток від операцій з ВА, отриманий протягом року, як різницю між доходами від продажу та витратами на придбання ВА протягом року;

фізична особа має сама декларувати доходи та сплачувати податки;

не оподатковувати доходи від операцій з обміну ВА на інші ВА, а також дохід від продажу ВА в межах однієї мінімальної заробітної плати;

вартість ВА, отриманих внаслідок їх емісії (створення) або безоплатної передачі від їх емітентів або оферентів та/або отримані виключно в обмін на персональні дані фізичної особи;

збитки, отримані у попередні періоди (якщо продавали дешевше, ніж купували — це ризиковий ринок), враховувати до їх погашення (за деякими виключеннями).

Крім того, для віртуальних активів, придбаних до набрання чинності цим законом, у разі їх продажу протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку ПДФО — 5%.

