Поліцейським та рятувальникам підвищили зарплати: якими будуть нові суми

Поліцейський, рятувальник, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, ДСНС України/Telegram, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні підвищать зарплати поліцейським та рятувальникам. Оновлені виплати вони отримуватимуть з 2027 року. До того ж, держава розширила для них список соцгарантій.

Відповідний Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення" підписав Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Як зміниться грошове забезпечення

Як зазначається у документі, за новими правилами грошове забезпечення нараховуватимуть:

рядовому і начальницькому складу служби цивільного захисту (ДСНС);

поліцейським.

Закон встановлює, що розмір їхнього грошового забезпечення з 1 січня 2027 року не буде нижчим 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Станом на червень 2026 року йдеться про суму у понад 33 000 гривень.

Грошове забезпечення рятувальників і поліцейських складатиметься з:

посадового окладу;

окладу за спеціальним званням;

надбавки за вислугу років;

премії;

інших виплат, якщо їх призначить уряд.

Нові правила запрацюють з 1 січня 2027 року.

Які ще зміни підготував уряд

Поліцейські, які перебувають на службі за кордоном, продовжать отримувати зарплату в гривні. Їм також можуть платити грошову винагороду, але правила для таких нарахувань встановлює уряд.

Крім того, за поліцейськими, які тимчасово проходять службу за кордоном, збережуть виплати в гривні. Також вони зможуть отримувати винагороду в іноземній валюті за правилами, які визначить уряд.

Виплати зберегли й за поліцейськими в полоні та інтернованими у нейтральних державах або зниклими безвісти за особливих обставин. Сім’ї цих поліцейських щомісяця отримуватимуть основне грошове забезпечення та інші доплати, визначені Кабміном України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні почали отримувати більшу зарплату інструктори з водіння. У середньому вони можуть заробляти У середньому такі фахівці можуть отримувати 47 500 гривень. Рік тому їхня середня зарплата була на рівні 40 000 гривень.

Також Новини.LIVE писали про мінімальну зарплату у липні. За законодавством, усі без винятку роботодавці повинні застосовувати мінімально гарантовані виплати. Відомо чи відбудеться індексація зарплати наступного місяця.