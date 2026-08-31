Податковий розрахунок 2026: строки подання для ФОПів

Жінка працює з документами та калькулятором в офісі. Фото: Рexels.com

З 1 серпня 2026 року в Україні застосовуються оновлені форми Податкового розрахунку. Для ФОПів та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, передбачене квартальне звітування з розбивкою показників за кожним місяцем кварталу. Інші податкові агенти, зокрема юридичні особи, подають Розрахунок щомісяця.

Про це повідомили у Державній податковій службі України, передає Новини.LIVE.

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Нові форми Податкового розрахунку набрали чинності 17 липня 2026 року та застосовуються з 1 серпня. Для ФОПів та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, передбачена квартальна форма, у якій показники зазначаються окремо за кожен місяць кварталу.

Хто і коли подає Податковий розрахунок

Податковий розрахунок подають податкові агенти та платники єдиного внеску. У звіті відображають інформацію про доходи, нараховані та виплачені фізичним особам, утримані податки та нарахований єдиний внесок.

Періодичність подання залежить від статусу платника. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, звітують щокварталу. Для інших податкових агентів, зокрема юридичних осіб, звітним періодом є календарний місяць.

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ФОПи звітують щокварталу

ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають Податковий розрахунок протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу. При цьому інформацію у звіті зазначають окремо за кожен місяць кварталу.

Тобто підприємець не подає окремий Розрахунок після кожного місяця. Один квартальний документ містить інформацію за три місяці відповідного кварталу.

З 1 серпня для цієї категорії платників застосовується оновлена квартальна форма Розрахунку. Водночас звітність, яку ФОП уже подав за місяці кварталу за попередньою щомісячною формою, повторно подавати не потрібно.

Юридичні особи звітують щомісяця

Для інших податкових агентів, зокрема юридичних осіб, звітним періодом залишається календарний місяць.

Податковий розрахунок вони подають протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. Нову форму для цієї категорії платників вперше застосували за липень 2026 року, тому граничним строком її подання було 20 серпня.

Таким чином, юридичні особи та інші податкові агенти звітують щомісяця, а ФОПи та незалежні професіонали — щокварталу з розподілом показників за кожним місяцем.

Які строки подання діють

Основні правила подання Податкового розрахунку у 2026 році такі:

ФОПи та незалежні професіонали — протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу;

юридичні особи та інші податкові агенти — протягом 20 календарних днів після закінчення місяця;

ФОПи зазначають у квартальному Розрахунку показники окремо за кожен місяць;

оновлені форми набрали чинності 17 липня та застосовуються з 1 серпня 2026 року.

Чи потрібно подавати звіт повторно

Для ФОПів, які вже подавали Розрахунок за місяці кварталу за попередньою формою, ДПС передбачила окремий порядок.

Якщо підприємець уже подав звітність за всі місяці відповідного кварталу, після запровадження нової квартальної форми повторно подавати Розрахунок за цей період не потрібно.

Якщо ж за один або кілька місяців кварталу звітність не подавалася, квартальний Розрахунок потрібно подати за відповідні місяці, за якими відсутня звітність.

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