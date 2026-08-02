Субсидії в Україні: чому призначають допомогу в розмірі нуль гривень і що це означає

Людина з грошима у руках, квитанції, люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українці можуть зіткнутися з ситуацією, коли субсидія на оплату житлово комунальних послуг призначається формально. Тобто у платіжках допомога відображається у розмірі "0" гривень. Та панікувати через це не варто.

Про це йдеться у постанові Кабміну України №848, інформує Новини.LIVE.

Що означає субсидія у "0" гривень

Субсидія нараховується, якщо витрати домогосподарства на послуги в межах соціальних норм перевищують так званий "обов’язковий платіж". Якщо ж під час обчислення виявляється, що витрати не перевищують цю суму, або результат розрахунку дорівнює нулю чи має від’ємне значення, субсидія становить 0 гривень.

Призначення "нульової" субсидії не означає, що домогосподарству відмовили в допомозі. Це лише свідчить про те, що на конкретний сезон розрахований розмір допомоги дорівнює нулю. При цьому обставини можуть змінитися. Наприклад:

збільшаться тарифи на комунальні послуги;

домогосподарство почне отримувати менші доходи;

у складі сім’ї відбудуться зміни, тощо.

У таких випадках розмір субсидії можуть переглянути.

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Коли українцям перерахують субсидії

Розрахунок відбувається двічі на рік:

на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня;

на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня.

Під час перерахунку ПФУ враховує майновий стан членів родини. Також звертають увагу на роботу дорослих членів сім'ї, сплату ними ЄСВ та перебування когось із членів родини за кордоном.

Як повідомляли Новини.LIVE, для частини споживачів переглянуть розмір житлової субсидії. Це відбудеться через зміни у тарифах на водопостачання та водовідведення. Розмір субсидії переглянуть автоматично.

Ще Новини.LIVE писали, що українці отримають допомогу на купівлю твердого палива для обігріву житла. Підтримку надають людям, які живуть у будинках без централізованого опалення і не користуються газом та електроенергію для обігріву помешкань.