Головна Фінанси Оплата комуналки — кого закликають пересилати дані по-новому

Оплата комуналки — кого закликають пересилати дані по-новому

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 08:50
Оновлено: 08:57
Оплата послуг ЖКГ — українців закликають передавати дані по-новому
Гроші, комунальні платіжки та розрахунки. Фото: Новини.LIVE

Жителів Києва закликають переходити на сучасний сервіс з передачі даних для подальшого розрахунку за житлово-комунальні послуги (ЖКГ). У модернізованого підходу є свої переваги, адже дозволяє швидко надсилати інформацію з лічильників опалення та гарячої води.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Читайте також:

Що треба знати про сучасний комунальний сервіс

Як пояснили у Київтеплоенерго, для жителів столиці доступний сучасний сервіс для оперативної передачі даних щодо використання житлово-комунальних послуг — чат-бот "Комуналка". 

У ньому зібрані всі необхідні служби, що здійснюють постачання тепла, води, природного газу та електричної енергії.

Завдяки сучасному підходу клієнтам постачальників стане зручніше передавати показники з приладів обліку.

Для цього достатньо лише вчасно збирати та передавати інформацію з лічильників. Як правило, їх приймають щомісяця протягом року — з 5-го числа і до останнього дня місяця.

комунальні послуги
Ілюстрація. Джерело: Київтеплоенерго

Як почати користатися новим сервісом 

За інформацією комунального підприємства, громадяни можуть вже зараз почати користуватися чат-ботом про комуналку та відчути його переваги. Він дозволяє на вибір передавати дані у Telegram чи Viber. Для цього достатньо лише перейти за посиланням месенджерів та виконати вказівки за інструкцією, які буде надано.

Окрім того, дистанційно передавати інформацію з приладів обліку можна такими каналами:

  • в особистому кабінеті на сайті Центру комунального сервісу;
  • в особистому кабінеті на порталі Київтеплоенерго;
  • по телефону Call-центру: (044)247-40-40, на мобільний номер: (099)247-40-40, (093)-247-40-40, (096)247-40-40;
  • по безкоштовній телефонній лінії: 0 800 404 407 (з мобільного);
  • через додаткові стаціонарні телефонні номери сервісних центрів районів столиці.

"Власники бойлерів мають щомісяця передавати показання лічильників гарячої води, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх. Нагадуємо, показання приймаються щомісяця з 5-го числа і до останнього дня місяця", — додали у Київтеплоенерго.

Раніше ми писали, що для деяких громадян держава оплатить половину комунальних послуг. Знижку отримають багатодітні сім’ї, у яких виховується троє і більше дітей. 

Ще повідомляли, що в грудні українцям надійде додаткова платіжка за послугу з техобслуговування. Відомо, скільки доведеться платити громадянам.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
