Оплата послуг ЖКГ — українців закликають передавати дані по-новому

Гроші, комунальні платіжки та розрахунки. Фото: Новини.LIVE

Жителів Києва закликають переходити на сучасний сервіс з передачі даних для подальшого розрахунку за житлово-комунальні послуги (ЖКГ). У модернізованого підходу є свої переваги, адже дозволяє швидко надсилати інформацію з лічильників опалення та гарячої води.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Що треба знати про сучасний комунальний сервіс

Як пояснили у Київтеплоенерго, для жителів столиці доступний сучасний сервіс для оперативної передачі даних щодо використання житлово-комунальних послуг — чат-бот "Комуналка".

У ньому зібрані всі необхідні служби, що здійснюють постачання тепла, води, природного газу та електричної енергії.

Завдяки сучасному підходу клієнтам постачальників стане зручніше передавати показники з приладів обліку.

Для цього достатньо лише вчасно збирати та передавати інформацію з лічильників. Як правило, їх приймають щомісяця протягом року — з 5-го числа і до останнього дня місяця.

Ілюстрація. Джерело: Київтеплоенерго

Як почати користатися новим сервісом

За інформацією комунального підприємства, громадяни можуть вже зараз почати користуватися чат-ботом про комуналку та відчути його переваги. Він дозволяє на вибір передавати дані у Telegram чи Viber. Для цього достатньо лише перейти за посиланням месенджерів та виконати вказівки за інструкцією, які буде надано.

Окрім того, дистанційно передавати інформацію з приладів обліку можна такими каналами:

в особистому кабінеті на сайті Центру комунального сервісу;

в особистому кабінеті на порталі Київтеплоенерго;

по телефону Call-центру: (044)247-40-40, на мобільний номер: (099)247-40-40, (093)-247-40-40, (096)247-40-40;

по безкоштовній телефонній лінії: 0 800 404 407 (з мобільного);

через додаткові стаціонарні телефонні номери сервісних центрів районів столиці.

"Власники бойлерів мають щомісяця передавати показання лічильників гарячої води, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх. Нагадуємо, показання приймаються щомісяця — з 5-го числа і до останнього дня місяця", — додали у Київтеплоенерго.

