Субсидії восени 2025 року — які зміни чекають на українців

В Україні у серпні 2025 року відбувся перерахунок житлових субсидій. Як наслідок — частина отримувачів держдопомоги на оплату комунальних послуг у вересні матиме більшу або меншу суму.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Чому розмір субсидій зміниться

Автоматичний перерахунок субсидій відбувається двічі на рік — у березні та серпні. Його проводять для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід збільшився або зменшився на понад 50%.

Такий перерахунок проводиться після порівняння доходів за I та II квартали 2025 року з доходами за III та IV квартали 2024 року. Якщо в домогосподарства відбулося суттєве (+/- 50%) зниження або зростання доходів — це вплине на розмір субсидії.

"Отже, суми житлових субсидій у неопалювальний період змінились лише в тих одержувачів, у кого зазнав змін матеріальний стан", — пояснили у Пенсійному фонді.

Відповідно, сума отриманої у вересні житлової субсидії відрізнятиметься від нарахувань, які відбулися у серпні.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що держава надає громадянам як субсидію, так і різні комунальні пільги. Багато українців вважають, що ці види допомог нічим не відрізняються, однак суттєві відмінності все ж є.

Так, субсидія призначається домогосподарствам, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні пів року, розрахований на одного члена сім'ї, не є більшим за 4 240 гривень. Натомість пільги можна отримати лише на підставі соціального статусу отримувача. Ця допомога не прив'язана до доходів домогосподарства.

