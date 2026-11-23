Комунальні квитанції, розрахунки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року в Україні вартість централізованого водопостачання та водовідведення в різних областях суттєво відрізнятиметься. На тлі загальної тенденції до подорожчання, через що водоканали переглянули розцінки в бік істотного підвищення, у Києві діятиме компромісний підхід, що допоможе утримати ціни у рамках середніх значень.

Про те, скільки платитимуть українці у грудні в Києві та інших містах, розповідають Новини.LIVE.

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Тарифи на воду у Києві та позиція міської влади

У рамках розпорядження Київської міської держадміністрації (КМДА), у грудні 2026 року жителі столиці будуть сплачувати за централізоване постачання холодної води та водовідведення Київводоканалу 63,79 грн за один кубічний метр.

Зміну тарифів міська рада підтримала ще 3 вересня цього року. Водночас підвищений тариф на рівні близько 90 грн за кубічний метр, що прогнозували раніше, застосовувати поки що не будуть.

Столична влада наголосила, що місто спільно з водоканалом буде забезпечувати поступове підвищення цін до економічно обґрунтованого рівня, зважаючи на інтереси споживачів.

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У Київводоканалі пояснили необхідність підвищення цін значним здорожчанням складових:

електроенергія додала у ціні втричі;

реагенти подорожчали втричі;

вартість пального зросла удвічі.

Попередній тариф не дозволяв підприємству забезпечувати працівникам належний рівень зарплати та умови праці.

У мерії зауважили, що нинішнє рішення є балансом між стримуванням різкого стрибка цін та збереженням стійкості об'єктів критичної інфраструктури під час опалювального сезону, оскільки більшість водоканалів в Україні вже підняли вартість послуг до рівня 90 грн за кубометр і навіть вище.

Які тарифи на воду діятимуть у містах України

За оприлюдненою інформацією щодо цін на централізоване водопостачання та водовідведення в різних містах країни, столиця із показником 63,79 грн перебуває в середині списку найнижчих розцінок. При цьому різниця між найбільшим та найменшим тарифом серед міст становить 38,39 грн за куб.

Топ-5 українських міст із найбільшими цінами на воду:

Біла Церква — 95,10 грн;

Ужгород — 91,24 грн;

Тернопіль — 87,34 грн;

Дрогобич — 87,30 грн;

Полтава — 83,71 грн.

Список міст, де діють найнижчі тарифи:

Черкаси — 56,71 грн;

Хмельницький — 57,86 грн;

Чернівці — 63,56 грн;

Київ — 63,79 грн;

Кременчук — 64,07 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з жовтня 2025-го до жовтня цього року тарифи на комунальні послуги в Україні зросли на 7,4%. Водночас вартість окремих тарифів підвищилась значно суттєвіше. Найбільше за рік подорожчало централізоване водопостачання та відведення — на 106% та 99% відповідно.

Також Новини.LIVE писали, що українці мають можливість зменшити витрати на електричну енергію. Зокрема, двозонний лічильник може давати до 400 грн економії щомісяця. Водночас все буде залежати від рівня споживання домогосподарством.