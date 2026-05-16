Пільги для дітей військових: що можна оформити у 2026 році

Пільги для дітей військових у 2026 році залишаються однією з найважливіших форм державної підтримки родин захисників. Частина допомоги стосується навчання, інша — оздоровлення, проживання чи харчування. Водночас багато сімей стикаються з тим, що пільги не нараховуються автоматично.

Для їх отримання потрібно подати заяву та підтвердити статус у Пенсійному фонді, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

Пільги для дітей УБД на навчання та садочок

Держава гарантує малечі захисників першочергове право на місце у дитячому садку або школі поруч із домом.

Окрім зарахування, школярі мають право на безкоштовні підручники та повноцінне харчування, яке оплачується з місцевого бюджету. Для отримання обідів достатньо подати довідку про статус батька чи матері керівництву навчального закладу.

Вища освіта для дітей військовослужбовців

Студенти, чиї батьки мають статус учасника бойових дій, можуть розраховувати на серйозну фінансову підтримку. Це включає переведення на бюджетні місця, виплату соціальних стипендій та пільгові кредити на навчання.

Якщо дитина навчається на денній формі, вона має право на безплатне проживання у гуртожитку. Ці привілеї діють до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення 23 років.

Також щороку діти військових можуть безплатно відпочивати та лікуватися в санаторіях або літніх таборах. Програма покриває як повну вартість путівок, так і спеціалізоване медичне оздоровлення. У 2026 році мережа партнерських закладів розширилася, що дозволяє обрати зручний регіон для відпочинку.

Як оформити пільги дітям військових

Для активації пільг необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Найшвидший спосіб — скористатися порталом або застосунком "Дія", де можна завантажити скани документів. Вам знадобляться посвідчення УБД, свідоцтво про народження дитини та довідка про реєстрацію місця проживання. Після перевірки даних статус пільговика активується в системі, і ви зможете користуватися всіма доступними перевагами.

Як повідомляли Новини.LIVE, родини військових, які мають статус учасника бойових дій, нерідко не користуються всіма передбаченими державою пільгами через нестачу інформації. Водночас для таких сімей діє низка важливих соціальних гарантій, серед яких — знижки на оплату житлово-комунальних послуг, що дозволяють помітно зменшити щомісячні витрати.

Також Новини.LIVE розповідали, що держава й надалі зберігає систему підтримки для українських військових зі статусом учасника бойових дій. Уже в червні для УБД продовжать діяти різні пільги — від знижок на житлово-комунальні послуги до переваг у медичному забезпеченні, транспорті та соціальних виплатах.