Субсидії, пільги та соцдопомога — як уряд хоче змінити виплати

Субсидії, пільги та соцдопомога — як уряд хоче змінити виплати

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 08:45
Соцдопомогу, субсидії та пільги хочуть призначати по-новому — деталі
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні середньомісячний дохід сім’ї (домогосподарства), який враховують під час призначення усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій та пільг, хочуть обчислювати за єдиним методом. Відповідну пропозицію висунули у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги".

Читайте також:

Які зміни запланували для українців

У документі пропонується запровадити низку змін, а саме. Наприклад, може з'явитися єдиний механізм, за яким держава розраховуватиме доходи домогосподарства. Йдеться  про універсальний порядок для всіх видів виплат, натомість фрагментований підхід скасують. 

Також оновиться розрахунковий період: дохід враховуватиметься за пів року, що передують місяцю звернення. Якщо мова про ФОПів — останній податковий звітний період згідно з Податковим кодексом.

З'явиться нульовий дохід — якщо у громадянина дійсно відсутній дохід, то під час першого оформлення соціальної допомоги врахують саме нуль, а умовно визначений дохід застосовуватиметься лише у наступний період, якщо обставини не змінилися.

Які доходи будуть враховуватися

До сукупного доходу належать:

  • зарплата після сплати податків;
  • пенсії;
  • стипендії;
  • грошове забезпечення військових;
  • перекази з-за кордону;
  • підприємницькі доходи;
  • задекларовані прибутки й так далі.

Натомість не братимуться до уваги виплата грошової допомоги при народженні дитини, соціальні нарахування дітям-сиротам, житлова субсидія, компенсація оренди житла для внутрішніх переселенців. Також на призначення соцдопомоги не вплине:

  • допомога "пакунок малюка";
  • більшість благодійних виплат;
  • компенсації за зруйноване житло.

Проєкт постанови ще має узгодити Кабінет міністрів України, наразі документ перебуває на узгодженні.

Нагадаємо, українським біженцям, які оселилися у Німеччині, можуть скасувати надання соцдопомоги Bürgergeld. За даними німецьких журналістів, країна у 2024 році спрямувала на фінпідтримку громадян України понад 6 млрд євро. Дізнавайтесь також, як зміняться субсидії у серпні 2025 року.  

Кабінет міністрів субсидії виплати гроші пільги соціальна допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
