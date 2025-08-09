Соцдопомогу, субсидії та пільги хочуть призначати по-новому — деталі

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні середньомісячний дохід сім’ї (домогосподарства), який враховують під час призначення усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій та пільг, хочуть обчислювати за єдиним методом. Відповідну пропозицію висунули у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги".

Які зміни запланували для українців

У документі пропонується запровадити низку змін, а саме. Наприклад, може з'явитися єдиний механізм, за яким держава розраховуватиме доходи домогосподарства. Йдеться про універсальний порядок для всіх видів виплат, натомість фрагментований підхід скасують.

Також оновиться розрахунковий період: дохід враховуватиметься за пів року, що передують місяцю звернення. Якщо мова про ФОПів — останній податковий звітний період згідно з Податковим кодексом.

З'явиться нульовий дохід — якщо у громадянина дійсно відсутній дохід, то під час першого оформлення соціальної допомоги врахують саме нуль, а умовно визначений дохід застосовуватиметься лише у наступний період, якщо обставини не змінилися.

Які доходи будуть враховуватися

До сукупного доходу належать:

зарплата після сплати податків;

пенсії;

стипендії;

грошове забезпечення військових;

перекази з-за кордону;

підприємницькі доходи;

задекларовані прибутки й так далі.

Натомість не братимуться до уваги виплата грошової допомоги при народженні дитини, соціальні нарахування дітям-сиротам, житлова субсидія, компенсація оренди житла для внутрішніх переселенців. Також на призначення соцдопомоги не вплине:

допомога "пакунок малюка";

більшість благодійних виплат;

компенсації за зруйноване житло.

Проєкт постанови ще має узгодити Кабінет міністрів України, наразі документ перебуває на узгодженні.

