Пільги на оплату комунальних послуг — у ПФУ нагадали соцнорми житла для виплати допомоги

Людина тримає у руках квитанцію на комуналку, гроші й смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Україні існує низка соціальних нормативів житла, за якими населенню надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Тому допомога нараховується саме на визначену площу житла.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

На яке житло дають пільги на оплату ЖКП

Соціальні обмеження житла та нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком прописані у постанові Кабміну України "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Оплата житлової послуги — послуги з управління / витрат на управління багатоквартирним будинком — 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Наприклад: пільга нараховується на трьох осіб. Соціальна норма житла на сім'ю: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. метра. Оплата комунальної послуги — послуги з постачання теплової енергії, електроенергії, газу для опалення житла — 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, що складаються лише з непрацездатних осіб, у разі використання природного газу для індивідуального опалення зазначена норма становить 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім'ю.

Доходи для призначення субсидій на зиму

Коли визначається розмір житлової субсидії, то фахівці вивчають середньомісячний загальний дохід домогосподарства. Урядова постанова №632 "Деякі питання виплати державної соцдопомоги" визначає, що загальна сума може складатися із різноманітних доходів, зазначали раніше у ПФУ.

Остаточну суму визначать після врахувань:

зарплати/грошового забезпечення військовослужбовців;

пенсійних виплат;

стипендії, окрім соціальної для дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування;

соцдопомоги;

допомоги з безробіття, інших страхових виплат;

грошових переказів з-за кордону;

дивідендів, отриманих від цінних паперів.

Також на розмір субсидії може впливати дохід від оренди землі чи реалізації майна.

Раніше ми розповідали, що субсидії на опалювальний сезон населенню призначають з жовтня. ПФУ автоматично подовжив нарахування допомоги людям, яким вже виплачувалися гроші, а також отримувачам, яким у літній період призначили "нульову субсидію". Також ми писали, що деяких пенсіонерів звільняють від обов’язку платити за спожиті комунальні послуги. Відомо, хто саме може отримати таку пільгу.