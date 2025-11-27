Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги на комуналку — яку площу житла беруть для розрахунку

Пільги на комуналку — яку площу житла беруть для розрахунку

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 08:45
Оновлено: 08:21
Пільги на оплату комунальних послуг — у ПФУ нагадали соцнорми житла для виплати допомоги
Людина тримає у руках квитанцію на комуналку, гроші й смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Україні існує низка соціальних нормативів житла, за якими населенню надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Тому допомога нараховується саме на визначену площу житла. 

Про це нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ). 

Реклама
Читайте також:

На яке житло дають пільги на оплату ЖКП

Соціальні обмеження житла та нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком прописані у постанові Кабміну України "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

  1. Оплата житлової послуги — послуги з управління / витрат на управління багатоквартирним будинком — 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Наприклад: пільга нараховується на трьох осіб. Соціальна норма житла на сім'ю: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. метра.
  2. Оплата комунальної послуги — послуги з постачання теплової енергії, електроенергії, газу для опалення житла — 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, що складаються лише з непрацездатних осіб, у разі використання природного газу для індивідуального опалення зазначена норма становить 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім'ю.

Доходи для призначення субсидій на зиму 

Коли визначається розмір житлової субсидії, то фахівці вивчають середньомісячний загальний дохід домогосподарства. Урядова постанова №632 "Деякі питання виплати державної соцдопомоги" визначає, що загальна сума може складатися із різноманітних доходів, зазначали раніше у ПФУ. 

Остаточну суму визначать після врахувань:

  • зарплати/грошового забезпечення військовослужбовців; 
  • пенсійних виплат; 
  • стипендії, окрім соціальної для дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування; 
  • соцдопомоги; 
  • допомоги з безробіття, інших страхових виплат;
  • грошових переказів з-за кордону; 
  • дивідендів, отриманих від цінних паперів. 

Також на розмір субсидії може впливати дохід від оренди землі чи реалізації майна.

Раніше ми розповідали, що субсидії на опалювальний сезон населенню призначають з жовтня. ПФУ автоматично подовжив нарахування допомоги людям, яким вже виплачувалися гроші, а також отримувачам, яким у літній період призначили "нульову субсидію". Також ми писали, що деяких пенсіонерів звільняють від обов’язку платити за спожиті комунальні послуги. Відомо, хто саме може отримати таку пільгу. 

комунальні послуги субсидії фінансова допомога пільги Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації