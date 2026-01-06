Відео
Податкова знижка за оренду житла — хто має право у 2026

Податкова знижка за оренду житла — хто має право у 2026

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 15:15
Учасники бойових дій отримали право на податкову знижку за оренду
Підтримка ветеранів. Фото: DepositPhotos

З 1 січня є гарні новини для захисников країни, які вимушені винаймати житло для себе і своєї родини. Розширено перелік громадян, які можуть повернути частину сплаченого податку через податкову знижку. 

Тепер скористатися таким правом зможуть як учасники бойових дій, так і ті, хто безпосередньо постраждав від війни, повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Хто отримає знижку

Із 1 січня 2026 року до кола осіб, які мають право на податкову знижку за оренду житла, офіційно включили:

  • учасників бойових дій
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Як працює податкова знижка

Податкова знижка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід фізичної особи на суму фактичних витрат на оренду житла. Простими словами, частину податку на доходи фізичних осіб, вже сплаченого до бюджету, можна повернути.

Важливо пам'ятати, що витрати мають підтверджуватися договором оренди та платіжними документами.

У Державній податковій службі пояснюють, що таким чином держава частково компенсує фінансове навантаження ветеранам, які вимушені орендувати житло.  

Нагадаємо, раніше ми писали про заставу під час оренди квартири і про ті випадки, коли власник може її не повернути. 

Також дізнайтеся, хто має подавати декларацію про доходи у 2026 обов'язково, а хто ні, хоча зробити це вигідно. 

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
