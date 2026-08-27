Перереєстрація авто у вересні 2026 року: скільки доведеться заплатити власникам транспорту

Сервісний центр МВС. Фото: УНІАН

Якщо вам потрібно перереєструвати транспортний засіб у вересні, варто знати, скільки доведеться заплатити за оформлення. Вартість залежить від типу транспорту та видачі номерного знака. У вересні 2026 року для легкових авто, мотоциклів, причепів і мопедів суми відрізнятимуться. Відомо, скільки грошей необхідно підготувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

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Скільки коштує перереєстрація різного транспорту

Для легкового автомобіля вартість становить 1306 гривень. У цю суму входить:

350 гривень — адміністративна послуга;

606 гривень — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

350 гривень — номерний знак.

Для інших транспортних засобів суми відрізняються:

мотоцикл — 1109 гривень;

причіп — 1095 гривень;

мопед — 1049 гривень.

Що ще потрібно врахувати

До зазначених сум можуть додаватися банківські комісії під час оплати послуг. Окремо варто врахувати збір до Пенсійного фонду. Він сплачується під час першої державної реєстрації легкового автомобіля. Для електромобілів, оснащених виключно електричними двигунами, цей збір не застосовується.

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Тобто під час звичайної перереєстрації автомобіля основна сума становить 1306 гривень, а додаткові платежі залежать від конкретної ситуації.

Де перереєструвати транспортний засіб

Перереєстрацію можна провести у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця проживання чи реєстрації власника. Для оформлення потрібно подати необхідні документи, зокрема документ, що посвідчує особу, РНОКПП, документ про правомірність придбання транспортного засобу та свідоцтво про його реєстрацію.

У більшості випадків експертне дослідження транспортного засобу під час перереєстрації проводиться за бажанням власника.

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