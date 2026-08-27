Перерегистрация авто в сентябре 2026 года: сколько придется заплатить владельцам транспорта

Сервисный центр МВД. Фото: УНИАН

Если вам нужно перерегистрировать транспортное средство в сентябре, следует знать, сколько придется заплатить за оформление. Цена зависит от типа транспорта и выдачи номерного знака. В сентябре 2026 года для легковых автомобилей, мотоциклов, прицепов и мопедов суммы будут отличаться. Известно, сколько денег нужно подготовить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Реклама

Сколько стоит перерегистрация разного транспорта

Для легкового автомобиля стоимость составляет 1306 гривен. В эту сумму входит:

350 гривен — административная услуга;

606 гривен — свидетельство о регистрации транспортного средства;

350 гривен — номерной знак.

Для других транспортных средств суммы отличаются:

мотоцикл — 1109 гривен;

прицеп — 1095 гривен;

мопед — 1049 гривен.

Что еще нужно учесть

К указанным суммам могут прилагаться банковские комиссии при оплате услуг. Отдельно следует учесть сбор в Пенсионный фонд. Он оплачивается при первой государственной регистрации легкового автомобиля. Для электромобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями, этот сбор не применяется.

Читайте также:

То есть, во время обычной перерегистрации автомобиля основная сумма составляет 1306 гривен, а дополнительные платежи зависят от конкретной ситуации.

Где перерегистрировать транспортное средство

Перерегистрацию можно произвести в любом сервисном центре МВД независимо от места жительства или регистрации владельца. Для оформления нужно подать необходимые документы, в частности, удостоверение личности, РНОКПП, документ о правомерности приобретения транспортного средства и свидетельство о его регистрации.

В большинстве случаев экспертное исследование транспортного средства при перерегистрации проводится по желанию владельца.

Ранее Новини.LIVE писали о тарифах на доставку газа для населения в сентябре. Сумма в платежке будет зависеть от потребления домохозяйства за предыдущий газовый год и тариф конкретного оператора. Оплатить услугу нужно до 20 числа, а некоторые потребители вообще могут не платить за распределение. В частности, это касается поврежденных из-за обстрелов домов и жилья, отсоединенного от газовой системы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов. Для этого следует подтвердить расходы на обучение, ипотеку, страхование или другие разрешенные законом потребности. Декларацию по расходам 2025 года необходимо представить до 31 декабря 2026 года.