Перекази від рідних можуть позбавити державної допомоги: коли відмовлять у грошах

Застосунок Приват24, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Багато українців мають близьких за кордоном, які можуть надсилати їм фінансову допомогу. Тут постає питання: чи можуть ці гроші вплинути на соціальну допомогу? Українці, які оформлюють допомогу малозабезпеченим сім'ям, можуть не знати, що під час розрахунку доходів враховують не лише зарплату чи пенсію. До уваги беруть і грошові перекази.

У яких випадках державні виплати можуть зменшити або скасувати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Отримувачі допомоги мають знати, що грошові перекази, які сім'я отримує з-за кордону, офіційно входять до середньомісячного сукупного доходу. Саме цей показник використовують для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Як розраховують допомогу

Розмір допомоги визначають як різницю між прожитковим мінімумом для конкретної сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за останні шість місяців перед зверненням. Щоб визначити середньомісячний дохід на одну людину, підсумовують усі доходи членів сім'ї за цей період, обчислюють середньомісячний показник і ділять його на кількість членів родини.

Що входить до сукупного доходу

До сукупного доходу враховують різні види надходжень, зокрема грошові перекази, отримані з-за кордону. Тому, якщо ви регулярно отримуєте кошти від родичів чи знайомих, ці суми також будуть враховані під час розрахунку допомоги.

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу для всіх видів державної соціальної допомоги регулює постанова Кабміну №632 від 22 липня 2020 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, які отримують базову соціальну допомогу, можуть одночасно оформити й допомогу по безробіттю, якщо відповідають умовам обох програм. Ці виплати не замінюють одна одну, оскільки належать до різних видів державної підтримки та призначаються за окремими правилами.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні змінили порядок виплати окремих видів державної допомоги сім'ям з дітьми. Відтепер кошти надходитимуть на спеціальну "Дія.Картку", а також збільшено компенсацію за "Пакунок малюка" та встановлено нові строки для нарахування виплат.