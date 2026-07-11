Базова соцдопомога і виплати по безробіттю: хто з українців може отримати подвійну допомогу

Гроші в руках, люди. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року деякі українці отримають додаткові гроші від держави. Йдеться про громадян, яких забезпечують базовою соціальною допомогою. Крім цього виду державної підтримки, вони можуть розраховувати на ще одну допомогу.

Про це йдеться на сторінці спільноти "Юридичний порадник для ВПО" у соціальній мережі Facebook.

Детальніше про доплату до базової соціальної допомоги

Як зазначається, відколи в Україні запровадили базову соціальну допомогу, багатьох цікавить, як вона впливає на іншу державну підтримку. Наприклад, на виплати по безробіттю. Однак, хвилюватися через те, що від однієї із цих виплат доведеться відмовитися — не варто.

Українцям пояснили, на які виплати впливає базова соцдопомога. Скріншот: "Юридичний порадник для ВПО"/Facebook

"Допомога по безробіттю та базова соціальна допомога — це різні види державної підтримки, й правила для їх призначення неоднакові", — йдеться у повідомленні.

У чому різниця між базовою соцдопомогою і виплатами по безробіттю

Так, допомога по безробіттю є страховою виплатою для громадян, які звільнившись з роботи, офіційно зареєструвалися у центрі зайнятості.

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Щодо базової соцдопомоги — це комплексна виплата, яку надають сім'ям із низькими доходами. Вона поєднала декілька раніше окремих видів соціальної підтримки. Наприклад:

допомогу малозабезпеченим сім’ям,

виплати одиноким матерям,

допомогу багатодітним сім’ям,

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти,

окремі виплати людям без права на пенсію та особам з інвалідністю.

У цьому переліку відсутня допомога з безробіття, тож оформивши базову соціальну допомогу не вплине на першу виплату. Якщо не порушувати критерії для отримання допомог, то людина зможе отримувати їх одночасно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що базову соціальну допомогу у 2026 році призначають:

на дітей одиноким матерям;

на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

дітям, батьки яких не платять аліменти, не мають змоги їх утримувати або проживають за невідомою адресою.

Оформити фінансову підтримку можна у застосунку Дія або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як писали Новини.LIVE, благодійний фонд Карітас надає українцям нову фіндопомогу. Виплати надаються на навчання на індивідуальні курси, щоб отримати навички та посилити позицій на ринку праці. Також гранти виплачують домогосподарствам на власну діяльність (сільське господарство чи малий бізнес).

Також Новини.LIVE розповідали, про допомогу до 5 000 доларів від Чехії. Йдеться про проєкт за фінансової підтримки американського уряду. За ним гроші надаються на мікробізнес у Харківській області. На підтримку можуть розраховувати ветерани, у яких вже є підприємства, звільнених зі служби після 24 лютого 2022 року.