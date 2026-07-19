Ощадбанк виплатить клієнтам винагороду в 1 000 грн: хто і як може отримати

Чоловік і жінка з карткою, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть долучитися до програми розіграшу подарункових електронних сертифікатів номіналом 1000 грн. Отримати таку можливість можна за умови виконання певних правил.

Про те, як стати власником сертифікату від фінустанови, розповідають Новини.LIVE.

Кому нарахують винагороду в 1 000 грн в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, йдеться про реалізацію акційної програми під назвою "Автоцивілку оформляй — подарунок забирай". У її рамках учасники зможуть отримати грошові бонуси на покупки — сертифікати Giftmall номіналом 1000 грн.

Долучитися до розіграшу можна, оформивши поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (автоцивілку) у відділеннях Ощадбанку. Укладення угоди автоматично дозволить стати одним із претендентів на грошові призи від банку.

Як зазначають у фінустанові, у рамках акції серед клієнтів розіграють подарункові електронні сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн, які можна буде використати на шопінг чи розваги. Загалом протягом акції планують обрати 70 переможців. Вартість заохочення не підлягагатиме оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

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Програма охопить всю територію України, крім тимчасово окупованих та тих, де досі відбуваються бойові дії. Триватиме акція до 31 липня 2026 року.

Giftmall є універсальним мультибрендовим сертифікатом, який діє як подарункова картка. Зокрема, його можна буде обміняти на сайті giftmall на сертифікати конкретних брендів.

Як отримати бонус клієнтам Ощадбанку

Згідно з умовами програми, для того, щоб взяти участь в ініціативі з розіграшу грошових сертифікатів на 1 000 грн, громадянам потрібно зробити кілька кроків:

Завітати до будь-якого відділення Ощадбанку на території України (крім окупованих/зон ведення бойових дій); Оформити поліс "Автоцивілка" від однієї зі страхових компаній-партнерів через Ощад; Внести страховий платіж так, щоб він надійшов на рахунок страхової фірми до дати проведення розіграшу; У разі виконання відповідних кроків клієнт автоматично стане учасником розіграшу.

Очікується, що переможців визначатимуть у п'ять етапів протягом дії акції шляхом методу випадкового жеребкування (рандомно) за базами учасників кожної страхової фірми.

За підсумками кожного з етапів страхові компанії оберуть по два переможці.

"Сертифікат покриває витрати, що відповідають його номіналу. Власник сертифіката на власний розсуд може покрити витрати понад номінал сертифіката за власний кошт. Сертифікат має бути використано до спливу його терміну дії", — додали у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк може нарахувати клієнтам грошову винагороду. Як розповіли у фінустанові, йдеться про ініціативу банку та багаторічного партнера ПрАТ "МетЛайф". У рамках акції, клієнти зможуть виграти цінні подарунки. Для цього необхідно лише оформити договір страхування "Моє здоров’я".

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку запустили програму надання винагород за поповнення банківських карток. Зокрема, така можливість доступна власникам пенсійних карт до кінця липня цього року. За умовами акції, нарахують кешбек у сумі 0,5% за п'ять поповнень в EasyPay. Максимально можна буде отримати 500 грн.