Пенсії у серпні: кому і за яких умов виплатять понад 16 000 грн

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року регіональні управління Пенсійного фонду України (ПФУ) зобов'язані нарахувати деяким категоріям громадян підвищений розмір пенсій, що гарантує окремий закон 1584-ІХ. Передбачаються кілька градацій сум виплат, зокрема відомо, хто зможе розраховувати на понад 16 000 грн.

Про те, кому передбачені підвищені виплати, пише видання Новини.LIVE.

Хто в Україні отримає право на пенсію у понад 16 000 грн у серпні

У 2026 році стандартна мінімальна пенсія становить 2 595 грн, однак окрема категорія громадян може претендувати на гарантований державою мінімум, що суттєво перевищує цей рівень.

Правом на отримання підвищеної щомісячної підтримки наділені деякі громадяни зі статусом учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у яких є група інвалідності, пов’язана з катастрофою.

Норми законодавства передбачають інший підхід у визначенні розмірів виплат, аніж для стандартних пенсій. Для такої категорії громадян не застосовується звична формула.

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Встановлення мінімальної пенсії залежить від суми середньої зарплати в Україні, з якої були сплачені страхові внески за останній рік. Зараз цей показник перебуває на рівні 20 653 грн і є базовим для розрахунків цього року. Розмір виплат визначається у відсотках від середньої зарплати залежно від групи інвалідності:

Для І групи інвалідності — 100 відсотків; Для ІІ групи інвалідності — 80 відсотків; Для ІІІ групи інвалідності — 60 відсотків.

Зокрема, у 2026 році на суму у 16 500 грн разом з доплатами та підвищеннями можуть розраховувати люди з інвалідністю ІІ групи.

Відповідно до закону, мінімальна гарантована сума для таких громадян може складатися з:

надбавок;

підвищень;

додаткових пенсій;

цільової грошової допомоги;

індексації та інших доплат;

компенсацій до пенсій, окрім доплат за особливі заслуги.

Питання призначення виплат прописане у законі 1584-ІХ, що вніс зміни до закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо більшого розміру пенсій.

За яких умов призначається друга група інвалідності

Згідно з чинними нормами законодавства, встановленням груп інвалідності (ЧАЕС) займається спеціалізована радіологічна Медико-соціальна експертиза (МСЕК). Друга група може бути призначена особам з помірним розладом стану здоров'я і обмеженнями у побуті.

Розраховувати на таку групу інвалідності можуть громадяни, у яких відмічені стійкі функціональні порушення в організмі, що призводять до обмеження:

здатності до пересування, потребуть використання допоміжних засобів;

неможливості виконання певних видів роботи;

орієнтації в часі/просторі, потребують допомоги інших громадян.

Оформлення права на гарантовані підвищені мінімальні пенсійні виплати та пільги для другої групи інвалідності можливе виключно за наявності офіційної довідки МСЕК із причинно-наслідковим зв'язком "ЧАЕС".

За призначенням таких пенсій необхідно звертатися до Пенсійного фонду. Попередньо необхідно підготувати заяву та пакет документів (ті, що підтвердять особу, страховий стаж, дохід та статус).

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому ПФУ може нарахувати 50% від мінімальної пенсії цього року. Норми законодавства передбачають надання здебільшого незначних сум, однак особливій категорії громадян виплачують половину суми від "мінімалки". Таке право мають колишні військові за утримання непрацездатних рідних.

Також Новини.LIVE писали, що деяким українським громадянам передбачаються спецдоплати до пенсій у розмірі від 23% до 35% від рівня прожиткового мінімуму. Претендувати на такі додаткові суми можуть непрацездатні особи за особливі заслуги перед країною. Йдеться про визначні геройські вчинки або трудові досягнення.