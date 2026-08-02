Заміна паспорта-книжечки на ID: чому пенсіонери можуть залишитись без виплат

Пенсіонер за ноутбуком, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські пенсіонери, які знаходяться за кордоном і замінили старий паспорт-книжечку на ID-картку, можуть зіткнутися з неочікуваною проблемою. Якщо після отримання нового документа не оновити свої дані в Пенсійному фонді, пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію не вдасться. Відповідно, пенсія може не прийти.

Про це повідомили у Пенсійному фонді, передає Новини.LIVE.

Пенсія виплачується на підставі документів, що містять актуальні дані про одержувача. Саме тому після заміни паспорта потрібно оновити інформацію одразу у двох реєстрах:

у реєстрі застрахованих осіб;

у своїй пенсійній справі.

У ПФУ наголошують, що зробити це можна дистанційно, без особистого відвідування сервісного центру.

Як оновити паспортні дані

Спочатку потрібно внести зміни до особової картки в реєстрі застрахованих осіб. Для цього Пенсійний фонд опублікував окрему відеоінструкцію. Після цього необхідно оновити дані у пенсійній справі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

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Для цього потрібно:

увійти до особистого кабінету;

перейти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати "Внесення змін до пенсійної справи";

заповнити "Заяву про зміну особистих даних (у разі зміни ПІБ та/або паспортних даних)";

підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Після того як інформацію про новий паспорт оновлять у всіх реєстрах, пенсіонер може пройти фізичну ідентифікацію дистанційно.

Для цього доступні два способи:

за допомогою Дія.Підпису;

у режимі відеоконференції.

Яку помилку найчастіше роблять пенсіонери

У Пенсійному фонді окремо звернули увагу на найпоширенішу проблему. Деякі пенсіонери одразу після отримання ID-картки намагаються пройти відеоідентифікацію, не повідомивши фонд про зміну документа. У такому разі система не знаходить збіг між даними нового паспорта та інформацією, яка міститься у пенсійній справі. Через це фізична ідентифікація завершується невдало.

Тому в ПФУ рекомендують спочатку оновити паспортні дані в реєстрі застрахованих осіб і пенсійній справі, а вже після цього проходити процедуру підтвердження особи.

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