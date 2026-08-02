Замена паспорта-книжки на ID: почему пенсионеры могут остаться без выплат

Пенсионер за ноутбуком, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры, находящиеся за границей и заменившие старый паспорт-книжечку на ID-карту, могут столкнуться с неожиданной проблемой. Если после получения нового документа не обновить свои данные в Пенсионном фонде, пройти обязательную физическую идентификацию не удастся. Соответственно, пенсия может не прийти.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде, передает Новини.LIVE.

Пенсия выплачивается на основании документов, содержащих актуальные данные о получателе. Именно поэтому после замены паспорта необходимо обновить информацию сразу в двух реестрах:

в реестре застрахованных лиц;

в своём пенсионном деле.

В ПФУ отмечают, что сделать это можно дистанционно, без личного посещения сервисного центра.

Как обновить паспортные данные

Сначала необходимо внести изменения в личную карточку в реестре застрахованных лиц. Для этого Пенсионный фонд опубликовал отдельную видеоинструкцию. После этого необходимо обновить данные в пенсионном деле через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

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Для этого нужно:

войти в личный кабинет;

перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело";

заполнить "Заявление об изменении личных данных (в случае изменения ФИО и/или паспортных данных)";

подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Как пройти физическую идентификацию

После того как информация о новом паспорте будет обновлена во всех реестрах, пенсионер может пройти физическую идентификацию дистанционно.

Для этого доступны два способа:

с помощью "Дія.Підпису";

в режиме видеоконференции.

Какую ошибку чаще всего допускают пенсионеры

В Пенсионном фонде отдельно обратили внимание на самую распространенную проблему. Некоторые пенсионеры сразу после получения ID-карты пытаются пройти видеоидентификацию, не сообщив фонду об изменении документа. В таком случае система не находит совпадения между данными нового паспорта и информацией, содержащейся в пенсионном деле. Из-за этого физическая идентификация завершается неудачно.

Поэтому в ПФУ рекомендуют сначала обновить паспортные данные в реестре застрахованных лиц и пенсионном деле, а уже после этого проходить процедуру подтверждения личности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине отдельные категории граждан могут получать пенсию в размере 70% от заработной платы или денежного довольствия. Такая государственная гарантия предусмотрена для членов семей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах, при условии соблюдения требований законодательства.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на повышенную пенсию. В августе некоторые ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью могут получать более 16 000 гривен, если соответствуют требованиям законодательства и имеют подтвержденный специальный статус.