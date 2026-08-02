Замена паспорта-книжки на ID: почему пенсионеры могут остаться без выплат

Пенсионерам пригрозили приостановкой выплат: что нужно сделать после получения ID-карты
Украинские пенсионеры, находящиеся за границей и заменившие старый паспорт-книжечку на ID-карту, могут столкнуться с неожиданной проблемой. Если после получения нового документа не обновить свои данные в Пенсионном фонде, пройти обязательную физическую идентификацию не удастся. Соответственно, пенсия может не прийти.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде, передает Новини.LIVE.
Пенсия выплачивается на основании документов, содержащих актуальные данные о получателе. Именно поэтому после замены паспорта необходимо обновить информацию сразу в двух реестрах:
- в реестре застрахованных лиц;
- в своём пенсионном деле.
В ПФУ отмечают, что сделать это можно дистанционно, без личного посещения сервисного центра.
Как обновить паспортные данные
Сначала необходимо внести изменения в личную карточку в реестре застрахованных лиц. Для этого Пенсионный фонд опубликовал отдельную видеоинструкцию. После этого необходимо обновить данные в пенсионном деле через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Для этого нужно:
- войти в личный кабинет;
- перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";
- выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело";
- заполнить "Заявление об изменении личных данных (в случае изменения ФИО и/или паспортных данных)";
- подписать заявление квалифицированной электронной подписью.
Как пройти физическую идентификацию
После того как информация о новом паспорте будет обновлена во всех реестрах, пенсионер может пройти физическую идентификацию дистанционно.
Для этого доступны два способа:
- с помощью "Дія.Підпису";
- в режиме видеоконференции.
Какую ошибку чаще всего допускают пенсионеры
В Пенсионном фонде отдельно обратили внимание на самую распространенную проблему. Некоторые пенсионеры сразу после получения ID-карты пытаются пройти видеоидентификацию, не сообщив фонду об изменении документа. В таком случае система не находит совпадения между данными нового паспорта и информацией, содержащейся в пенсионном деле. Из-за этого физическая идентификация завершается неудачно.
Поэтому в ПФУ рекомендуют сначала обновить паспортные данные в реестре застрахованных лиц и пенсионном деле, а уже после этого проходить процедуру подтверждения личности.
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