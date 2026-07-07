Пенсіонерам нарахують доплату у 650 грн у серпні: хто в списку

Жінка похилого віку, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року деяким категоріям українців держава нарахує грошову допомогу до пенсії. Виплати залежатимуть від наявності певних статусів, зокрема, дехто з громадян отримає додатково 650 грн.

Про те, кому передбачені доплати, розповідають Новини.LIVE.

Хто з українців отримає доплати до пенсії у серпні

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), йдеться про нарахування різних сум допомоги для низки категорій громадян, присвяченої Дню Незалежності України. Згідно з урядовою постановою №602, 24 серпня додаткова підтримка буде виплачена відповідно до законів:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань".

Допомога передбачена для громадяни похилого віку, у яких наявні особливі статуси. Зокрема, на суму у 650 грн зможуть розраховувати кілька категорій громадян. А саме:

Рідні загиблих чи померлих ветеранів війни, загиблих захисників; Дружини чи чоловіки померлих громадян, які мають інвалідність у зв'язку з війну, які не одружилися вдруге; Один із подружжя померлих учасників війни, неодружений повторно; Самотні дружини та чоловіки померлих учасників бойових дій (УБД); Неодружені вдруге дружини та чоловіки жертв нацистських переслідувань, визнаних особами з інвалідністю від загальної хвороби, трудового каліцтва та з інших причин.

Окрім того, передбачаються й інші суми виплат. Зокрема, на 450 грн мають право учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, діти решти учасників протидії націонал-соціалістському режиму.

Претендувати на доплату у 1 000 грн зможуть пенсіонери — учасники бойових дій чи постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, колишні діти батьків, які були народжені у місцях примусового тримання.

Окрім того, пенсіонери, які мають інвалідність у зв'язку з війною, та були малолітніми (до 14 років) в’язнями концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, якщо було надано статус інвалідності (третьої групи) через загальну хворобу, трудове каліцтво та з інших причин, отримають допомогу у розмірі 2 700 грн. А також:

для другої групи — 2 900 грн;

для першої групи — 3 100 грн.

Окрім того, найбільшу виплату у сумі 3 100 грн також нарахують громадянам, які мають особливі заслуги перед країною.

Як виплачуватимуть допомогу пенсіонерам

За інформацією Пенсійного фонду, людям похилого віку нарахують допомогу автоматично разом з основною пенсією. Однак можливість отримання додаткової виплати необхідно завчасно уточнити у ПФУ. Це потрібно, адже за певних обставин декому з громадян треба буде написати заяву для отримання виплати, надавши:

через сервісний центр ПФУ або центр надання адміністративних послуг за адресою проживання чи фактичного перебування;

поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

через сайт е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Зокрема, у заяві мають бути вказані:

реквізити документів, що підтвердять особу;

ідентифікаційний код;

реквізити посвідчення особи, що є гарантією право на доплати;

номер рахунку в банку для виплат.

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