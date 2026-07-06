Пенсії українців: хто і як має перевірити стаж та суму майбутніх виплат

Жінка з планшетом, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни зобов'язані завчасно турбуватися про пенсійні виплати на заслуженому відпочинку, обираючи професії, що дають високий дохід, сумлінно працюючи для набуття неохідної кількості страхового стажу. Зі свого боку Пенсійний фонд України (ПФУ) надає можливість контролювати питання стажу, відрахування внесків та суму майбутньої пенсії завдяки електронним сервісам.

Про те, як відстежувати відповідну інформацію, розповідає видання Новини.LIVE.

Що необхідно зробити для контролю стажу для пенсії

За даними Пенсійного фонду, для того, щоб мати доступ до своєї конфіденційної інформації, потрібно авторизуватися на порталі електронних послуг ПФУ. Для входу необхідно підтвердити свою особу таким чином:

Через кваліфікований е-підпис (КЕП), який можна отримати в акредитованих центрах сертифікації ключів/податковій; У системі інтегрованої ідентифікації GOV.ID за допомогою технології BankID (для клієнтів однієї з фінустанов: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк); У мобільному застосунку "Дія" через "Дія.Підпис".

Після процедури авторизації система надасть громадянину особистий електронний кабінет, де містяться всі дані, зібрані з реєстрів, про:

офіційну трудову діяльність;

сплачені внески;

заробітну плату.

Для права на майбутню пенсію велике значення має страховий, а не просто трудовий стаж. Йдеться місяці та роки, за які роботодавці сплачували на рахунок ПФУ єдиний соцвнесок (ЄСВ).

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Для того, щоб перевірити свій страховий стаж, необхідно:

ліворуч у боковому меню зайти у пункт "Мій страховий стаж";

у розділі система надасть детальну таблицю з роками та місяцями.

Там можна контролювати, скільки саме днів зараховується у стаж за кожен конкретний місяць роботи, суму доходу, з якої сплачуються внески, а тому за появи розбіжностей чи відсутності певних періодів, можна самостійно виправити ситуацію. За наявності доказів можна додати якісні кольорові скан-копії записів із трудової книги.

Як визначити розмір майбутньої пенсії

Громадяни можуть зорієнтуватися, на яку фінансову підтримку зможуть розраховувати у майбутньому, завдяки сервісу "Пенсійний калькулятор".

Така послуга доступна у верхній панелі особистого електронного кабінету або в навігаційному меню ліворуч.

Сервіс на основі зібраної в базі інформації про відпрацьовані роки та офіційний дохід надасть можливість перевірити орієнтовну суму, а також детальний протокол з кожним кроком обчислення.

Калькулятор використовує алгоритми та формули нарахування, враховуючи середню зарплату в країні та індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Також там можна буде дізнатися, в якому саме віці настане право у громадянина оформити офіційну пенсію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто має право в Україні на пенсію за особливі заслуги цього року. Чинні норми законодавства передбачають, що на такі виплати можуть розраховувати громадяни лише певних професій. Суми доплат можуть коливатися в такому діапазоні у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: від 23% до 35%. Цьогоріч вони перебувають у межах від 597 до 908 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли, кому у липні можуть нарахувати пенсію на 5 100 грн вищу проти попереднього року (12 810 грн). Цього місяця на таку виплату має право кожна непрацездатна особа в родині загиблих/зниклих безвісти військовослужбовців. Йдеться про матір чи батька, дружину чи чоловіка загиблих, дитину, яка отримує соцдопомогу замість пенсії.