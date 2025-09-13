Пенсії в Україні — чи варто чекати на індексацію до кінця 2025 року

Більші пенсії до кінця року — чи буде перерахунок виплат
В Україні у 2025 році пенсійні виплати проіндексували двічі: у березні перерахунок торкнувся понад 10 мільйонів громадян, а розмір виплат переглянули тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Але громадян цікавить, що буде з пенсіями до кінця 2025 року.
Чи чекати на ще одну індексацію пенсій у 2025 році
У матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ) йдеться про те, що за законом індексація пенсій в Україні відбувається лише раз на рік. Відповідно, у 2025 році громадянам вже не будуть переглядати розмір пенсій.
Але дехто з пенсіонерів отримуватиме спеціальні доплати від держави. Наприклад, українцям, яким виповнилося 70 років і більше, передбачені додаткові нарахування за вік. Розмір надбавки залежить від віку:
- особам від 70 до 74 років — 300 гривень;
- пенсіонерам від 75 до 79 років — 456 гривень;
- літнім людям від 80 років і старше — 570 гривень.
Також люди пенсійного віку отримуватимуть додаткові гроші на догляд. Це стосується самотніх пенсіонерів, яким потрібен догляд через проблеми зі здоров'ям. Цю доплату отримують ті, хто відповідає таким критеріям:
- вік понад 80 років;
- відсутні співмешканці;
- є документи, які засвідчують, що пенсіонер потребує догляду.
Розмір доплати на догляд
Йдеться про суму у 944 гривні — 40% від прожиткового мінімуму у 2025 році.
