Більші пенсії до кінця року — чи буде перерахунок виплат

Більші пенсії до кінця року — чи буде перерахунок виплат

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 06:30
Пенсії в Україні — чи варто чекати на індексацію до кінця 2025 року
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році пенсійні виплати проіндексували двічі: у березні перерахунок торкнувся понад 10 мільйонів громадян, а розмір виплат переглянули тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Але громадян цікавить, що буде з пенсіями до кінця 2025 року. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям на пенсії.

Читайте також:

Чи чекати на ще одну індексацію пенсій у 2025 році

У матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ) йдеться про те, що за законом індексація пенсій в Україні відбувається лише раз на рік. Відповідно, у 2025 році громадянам вже не будуть переглядати розмір пенсій. 

Але дехто з пенсіонерів отримуватиме спеціальні доплати від держави. Наприклад, українцям, яким виповнилося 70 років і більше, передбачені додаткові нарахування за вік. Розмір надбавки залежить від віку:

  • особам від 70 до 74 років — 300 гривень;
  • пенсіонерам від 75 до 79 років — 456 гривень;
  • літнім людям від 80 років і старше — 570 гривень.

Також люди пенсійного віку отримуватимуть додаткові гроші на догляд. Це стосується самотніх пенсіонерів, яким потрібен догляд через проблеми зі здоров'ям. Цю доплату отримують ті, хто відповідає таким критеріям:

  • вік понад 80 років;
  • відсутні співмешканці;
  • є документи, які засвідчують, що пенсіонер потребує догляду.

Розмір доплати на догляд

Йдеться про суму у 944 гривні — 40% від прожиткового мінімуму у 2025 році. 

Нагадаємо, українці можуть самостійно дізнатися, якою буде пенсія за віком. Наприклад, можна визначити, скільки платитиме держава людині, яка заробляла щомісяця по 35 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, кому з українців можуть нарахувати одразу 10 пенсій

виплати гроші пенсіонери індексація пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
