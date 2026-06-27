Пенсію можуть списати за борги: кому це загрожує

Пенсіонери на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини. LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Багато українських пенсіонерів вважають, що під час війни їхні пенсії захищені від стягнення за борги. Однак Верховний Суд каже: якщо пенсія надходить на звичайну банківську картку, кошти можуть списати, а повернути їх буде складно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

До суду звернувся пенсіонер, який вимагав повернути гроші, списані приватним виконавцем із банківського рахунку для погашення боргу. Чоловік пояснював, що на картку надходила лише пенсія, а під час воєнного стану закон забороняє звертати стягнення на такі виплати.

Однак суд відмовив у позові. Причина у тому, що рахунок був відкритий як звичайний, а не спеціальний пенсійний. Через це банк не мав можливості визначити, що кошти на ньому є саме пенсійним, і заарештував гроші.

Чому однієї пенсійної картки недостатньо

Суд наголошує, що сам факт отримання пенсії на банківську картку ще не означає автоматичного захисту коштів.

Якщо рахунок не має спеціального режиму використання, банк не має самостійно встановлювати походження кожної гривні та відмовлятися виконувати постанову виконавця.

Тобто навіть якщо людина отримує лише пенсію, гроші можуть бути списані, якщо вона не підтвердить їхнє призначення.

Що має зробити пенсіонер

Суд також звернув увагу, що боржник міг захистити себе ще під час виконавчого провадження.

Для цього потрібно було:

надати приватному виконавцю документи, які підтверджують, що рахунок використовується для отримання пенсії;

подати заяву про зняття арешту з таких коштів;

у разі відмови своєчасно оскаржити дії виконавця.

Оскільки цього зроблено не було, суд не побачив підстав покладати відповідальність на банк чи приватного виконавця.

Як не втратити пенсію через борги

Юристи радять пенсіонерам не чекати, поки кошти вже будуть списані. Якщо відкрито виконавче провадження, варто якомога швидше повідомити виконавця, що на рахунок надходить пенсія, та надати відповідні довідки.

Також краще використовувати саме пенсійний рахунок або інший рахунок зі спеціальним режимом використання, якщо це можливо.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські військові можуть втрачати значні суми через помилки під час нарахування зарплати. А це напряму впливає на майбутню пенсію. Юристи радять після звільнення або під час служби перевіряти правильність усіх виплат, адже в разі виявлення недоплат їх можна вимагати через офіційне звернення чи навіть у суді.