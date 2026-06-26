Пенсії в Україні: які види доплат можна буде оформити у липні

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року в Україні громадянам будуть доступні додаткові виплати до пенсії. Деякі з доплат у Пенсійному фонду нарахують самостійно на основі даних з державних реєстрів, а частина вимагатиме особистого звернення, написання заяви та подання відповідних документів.

Про те, які види доплат зможуть отримати громадяни, розповідають Новини.LIVE.

Вікові надбавки для громадян 70-80 років

За інформацією ПФУ, наступного місяця буде актуальна дія нарахування доплат за досягнення 70, 75 та 80 років. Такі надбавки надійдуть автоматично, без необхідності спеціального звернення до ПФУ. Вікові доплати встановлюють після досягнення 70-річного віку у розмірі 300 грн, після 75 років — 456 грн, а після 80 років — 570 грн. Особливість таких надбавок у тому, що вони не підсумовуються, а замінюють одна одну залежно від віку. Розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 грн.

Доплати для пенсіонерів віком від 65 років

Окрім того, деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплати, якщо пенсія не дотягує до мінімнально встановленого рівня. Законодавством передбачений гарантований розмір виплат.

Зокрема, якщо непрацюючий пенсіонер досягне 65 років за наявності страхового стажу у щонайменше 30 років для жінок та 35-ть для чоловіків — сукупний розмір пенсії не зможе бути нижчим за 4 213 грн.

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Надбавка на догляд для самотніх пенсіонерів

У липні громадяни зможуть оформити доплату, якщо є потреба у регулярній сторонній допомозі у розмірі 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Йдеться про суму у 1 038 грн.

Право на такі надбавки мають громадяни з інвалідністю І-ІІІ групи, якщо не отримують відповідної пенсії, а мають звичайну "за віком". Її нададуть, якщо громадянин досяг 80-річного і не має родичів, які б могли його утримувати. Право на доплату необхідно буде підтвердити медичним висновком, який засвідчить необхідність стороннього догляду.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Підтвердженням потреби в догляді може бути висновок медико-соціальної експертної комісії/лікарсько-консультативної комісії. Статус самотнього пенсіонера необхідно буде підтвердити відповідними документами.

Проте норми законодавства не дозволяють одночасно отримувати таку виплату та державну соцдопомогу.

Доплати до пенсій за утримання непрацездатних

Наступного місяця громадяни зможуть також оформити надбавки за утримання непрацездатних родичів. Такий вид фінансової підтримки передбачений для тих, хто опікується неповнолітньою дитиною. Для цивільних громадян розмір надбавки становить 150 грн за кожну дитину.

Водночас для військових пенсіонерів передбачається надання вищого розміру виплат. Для них надають доплату у сумі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році йдеться про суму 1 297 грн за утримання кожного непрацездатного.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чи можна працювати й отримувати пенсію, а також, чи немає заборон та обмежень на ведення офіційної трудової діяльності для громадян з інвалідністю. Як правило, пенсійну виплату не скасовують. Для того, щоб отримувати виплату, потрібно мати у наявності достатню кількість стажу: від 1 до 15 років.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому можуть виплатити підвищену пенсію у розмірі 12 390 грн у липні. Таким правом наділені громадяни, які мають статус учасника ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС з інвалідністю, що пов’язана з нею. Цій категорії населення передбачені підвищені щомісячні державні гарантії.