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Головна Фінанси Пенсійний фонд може не зарахувати стаж: які помилки коштують українцям пенсії

Пенсійний фонд може не зарахувати стаж: які помилки коштують українцям пенсії

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 18:50
Українці ризикують втратити частину пенсії: які періоди роботи можуть не зарахувати
Пенсіонери, вивіска Пенсійного фонду. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

При виході на пенсію або під час перевірки електронної трудової книжки українці з подивом дізнаються, що окремі періоди роботи кудись зникають зі страхового стажу. А це, відповідно, впливає і на право на пенсію, і на її розмір.

Де можуть ховатися і чому втрачаються місяці і навіть роки стажу, розповідає Новини.LIVE.

Проблеми зі сплатою ЄСВ

Після 2004 року стаж зараховується лише за умови сплати єдиного соціального внеску.

Типові ситуації:

  • якщо зарплата була маленька або неповна ставка, а ЄСВ не "добили" до мінімального — місяць зарахують не повністю;
  • якщо роботодавець взагалі не заплатив ЄСВ (таке, на жаль, буває) — стажу не буде;
  • якщо бухгалтер помилився в коді або прізвищі — внески можуть "не прив’язатися" до людини.

Фактично відповідальність за сплату внесків несе роботодавець, однак наслідки відображаються на працівнику.

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Неточності у паперовій трудовій книжці

Для періодів до 2004 року основним підтвердженням стажу залишається трудова книжка.

Проблеми виникають, якщо є:

  • різниця у написанні персональних даних;
  • нечіткі або відсутні печатки;
  • виправлення без належного оформлення;
  • відсутні реквізити наказів про прийняття чи звільнення.

Навіть незначні неточності можуть стати підставою для незарахування періоду.

Ліквідація підприємств і відсутність архівів

Якщо підприємство припинило діяльність, підтвердити стаж можна лише через архівні документи.

Проблема виникає тоді, коли:

  • документи не були передані до архіву;
  • або були втрачені.

У таких випадках Пенсійний фонд не має підтвердження, і період може не бути зарахований.

Особливості стажу у ФОП

Для фізичних осіб-підприємців поширена проблема — відсутність підтвердження сплати внесків.

Найчастіше це:

  • не зберегли квитанції; 
  • були періоди, коли ЄСВ не платили;
  • або платили нерегулярно.

У результаті окремі місяці можуть "випасти" зі стажу.

Як перевірити свій стаж і уникнути проблем

  1. Перевірка онлайн. Через портал Пенсійного фонду або Дію можна переглянути свій страховий стаж і суму внесків по кожному місяцю.
  2. Оцифрування трудової книжки. Рекомендується завантажити дані паперової трудової книжки до електронного реєстру, щоб виявити можливі помилки завчасно.
  3. Підтверджувальні документи. У разі неточностей варто звернутися до роботодавця або архіву для отримання довідок.
  4. Архівні установи. Якщо підприємство ліквідоване, документи можуть зберігатися в державних архівах.
  5. Судовий порядок. Якщо підтвердити стаж документально неможливо, його можна встановити в судовому порядку на підставі додаткових доказів (свідчення, розрахункові документи тощо).

Як повідомляли Новини.LIVE, розмір пенсії в Україні напряму залежить не лише від страхового стажу, а й від офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Саме рівень доходів за життя, а не кількість відпрацьованих років, є ключовим фактором при розрахунку виплат, тому навіть за однакового стажу пенсії можуть відрізнятися.

Ще Новини.LIVE писали, що українці можуть докупити необхідний стаж для виходу на пенсію. У 2026 році мінімальний добровільний внесок становить 1 902 гривень на місяць, а право на пенсію у 60 років мають громадяни, які накопичили не менше 33 років страхового стажу.

виплати пенсії стаж
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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