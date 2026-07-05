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Головна Фінанси Працювали однаково, а пенсії різні: від чого насправді залежить розмір виплат

Працювали однаково, а пенсії різні: від чого насправді залежить розмір виплат

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 14:30
Від чого залежить розмір пенсії в Україні: фактор, який важливіший за стаж
Пенсіонерка, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців дивуються: двоє людей пропрацювали по 35 чи навіть 40 років, а пенсії у них відрізняються на кілька тисяч гривень. Здається, якщо стаж однаковий, то й виплати мали б бути однаковими. Але насправді навіть за однакового страхового стажу платити можуть зовсім по-різному.

Чому так відбувається, розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду.

Чому одного лише стажу недостатньо

У Пенсійному фонді зазначають, що сам по собі стаж не гарантує високої пенсії. Не менш важливо, скільки людина офіційно заробляла протягом цих років.

Розмір пенсії визначають за спеціальною формулою, встановленою статтею 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Під час розрахунку враховують два головні показники:

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  • тривалість страхового стажу;
  • заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески.

Тому люди із однаковим стажем можуть отримувати зовсім різні пенсії, якщо їхні офіційні доходи відрізнялися.

Яку зарплату бере до уваги Пенсійний фонд

Основою для розрахунку є офіційні доходи, починаючи з 1 липня 2000 року. Саме з цього часу Пенсійний фонд має електронну інформацію про зарплати та сплачені внески.

Чим вищою була офіційна зарплата порівняно із середньою по Україні, тим більшим буде цей коефіцієнт, а отже — і майбутня пенсія.

Чи можна врахувати зарплату до 2000 року

Якщо до липня 2000 року людина отримувала високу офіційну зарплату, вона може попросити Пенсійний фонд врахувати будь-які п'ять років безперервної роботи за той період.

Але є одна умова — потрібно мати документи, які підтверджують ці доходи, і вони мають зберегтися в архівах.

Як страховий стаж впливає на пенсію

Страховий стаж також має значення, але сам по собі він не гарантує високу пенсію.

Для розрахунку враховують усі місяці, за які сплачувалися внески. На їх основі визначають коефіцієнт стажу, який є лише одним із елементів пенсійної формули.

Якщо офіційна зарплата була невисокою, навіть тривалий стаж не забезпечить великої пенсії.

Коли можуть перерахувати виплати

Буває так, що на момент призначення пенсії ще немає остаточних даних про середню зарплату по Україні за останні три роки. Коли ці цифри з'являються, Пенсійний фонд автоматично робить перерахунок. У більшості випадків після цього пенсія збільшується без додаткових заяв.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, які не набрали необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, можуть оформити соціальну допомогу. Вона призначається за певних умов: потрібно досягти 65 років, не отримувати інших пенсій чи окремих видів держдопомоги, а також відповідати критерію малозабезпеченості.

Також Новини.LIVE писали, що трудовий і страховий стаж — це різні поняття, хоча обидва впливають на право на пенсію. У Пенсійному фонді пояснили, які періоди роботи, навчання, військової служби, підприємницької діяльності чи отримання допомоги з безробіття можуть зарахувати до страхового стажу та якими документами це потрібно підтвердити.

виплати пенсії стаж
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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