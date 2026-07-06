Украинцы рискуют лишиться части пенсии: какие периоды работы могут не зачесть

Пенсионный фонд может не учесть стаж: какие ошибки лишают украинцев пенсии
При выходе на пенсию или при проверке электронной трудовой книжки украинцы с удивлением обнаруживают, что отдельные периоды работы как-то исчезают из страхового стажа. А это, соответственно, влияет и на право на пенсию, и на её размер.
Где могут скрываться и почему теряются месяцы и даже годы стажа, рассказывает Новини.LIVE.
Проблемы с уплатой ЕСВ
После 2004 года стаж засчитывается только при условии уплаты единого социального взноса.
Типичные ситуации:
- если зарплата была небольшой или ставка неполная, а ЕСВ не "добили" до минимального уровня — месяц зачтут не полностью;
- если работодатель вообще не уплатил ЕСВ (такое, к сожалению, бывает) — стажа не будет;
- если бухгалтер ошибся в коде или фамилии — взносы могут "не привязаться" к человеку.
Фактически ответственность за уплату взносов несет работодатель, однако последствия ложатся на работника.
Неточности в бумажной трудовой книжке
Для периодов до 2004 года основным подтверждением стажа остается трудовая книжка.
Проблемы возникают, если имеются:
- различия в написании персональных данных;
- нечеткие или отсутствующие печати;
- исправления без надлежащего оформления;
- отсутствуют реквизиты приказов о приеме на работу или увольнении.
Даже незначительные неточности могут стать основанием для незачисления периода.
Ликвидация предприятий и отсутствие архивов
Если предприятие прекратило деятельность, подтвердить стаж можно только с помощью архивных документов.
Проблема возникает в тех случаях, когда:
- документы не были переданы в архив;
- или были утеряны.
В таких случаях у Пенсионного фонда нет подтверждения, и этот период может не быть зачтён.
Особенности стажа у ФЛП
Для физических лиц-предпринимателей распространенной проблемой является отсутствие подтверждения уплаты взносов.
Чаще всего это:
- не сохранили квитанции;
- были периоды, когда ЕСВ не уплачивался;
- или платили нерегулярно.
В результате отдельные месяцы могут "выпасть" из стажа.
Как проверить свой стаж и избежать проблем
- Проверка онлайн. Через портал Пенсионного фонда или приложение "Дія" можно просмотреть свой страховой стаж и сумму взносов по каждому месяцу.
- Оцифровка трудовой книжки. Рекомендуется загрузить данные бумажной трудовой книжки в электронный реестр, чтобы своевременно выявить возможные ошибки.
- Подтверждающие документы. В случае неточностей следует обратиться к работодателю или в архив для получения справок.
- Архивные учреждения. Если предприятие ликвидировано, документы могут храниться в государственных архивах.
- Судебный порядок. Если подтвердить стаж документально невозможно, его можно установить в судебном порядке на основании дополнительных доказательств (показания, расчетные документы и т. п.).
Как сообщали Новини.LIVE, размер пенсии в Украине напрямую зависит не только от страхового стажа, но и от официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы. Именно уровень доходов при жизни, а не количество отработанных лет, является ключевым фактором при расчете выплат, поэтому даже при одинаковом стаже пенсии могут различаться.
Еще Новини.LIVE писали, что украинцы могут докупить необходимый стаж для выхода на пенсию. В 2026 году минимальный добровольный взнос составляет 1 902 гривны в месяц, а право на пенсию в 60 лет имеют граждане, накопившие не менее 33 лет страхового стажа.