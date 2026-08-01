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Пенсійні надбавки у серпні: хто отримає від 150 грн до 3 100 грн

1 серпня 2026 06:10
Жінка похилого віку, гроші у гаманці. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE
Ксенія Симонова
Редактор економічних новин

Українське законодавство передбачає надання до пенсій низки різноманітних доплат, надбавок і підвищень залежно від обставин та статусів. Загалом налічується близько 10 відповідних виплат, які Пенсійний фонд України (ПФУ) може нарахувати громадянам у серпні 2026 року.  

Про те, які додаткові виплати можуть надійти, розповідають Новини.LIVE.

Які доплати та надбавки до пенсій гарантують у серпні

Призначення додаткових виплат до основного розміру пенсії відбувається за окремими законами. Деякі надбавки ПФУ має нараховувати автоматично, а за деякими пенсіонер повинен особисто звертатися до фонду із заявою для призначення.

  • Вікові надбавки

Зокрема, передбачені надбавки за вік, які Пенсійний фонд призначає самостійно. У 70 років пенсіонерам доплачують 300 грн, у 75 — до 456 грн, у 80 — до 570 грн. Проте такі виплати не сумують, а нараховують різницю у разі досягнення кожного вікового порогу. При цьому загальний розмір пенсії не повинен перевищувати суму у 10 340 грн.

  • Донарахування для 65-річних

Також державою надаються гарантовані мінімуми. Якщо у громадянина в 65 років пенсія з усіма доплатами менша за 4 213 грн, то передбачається автоматичне надання коштів до цієї суми. Проте необхідно дотриматися кількох умов: повного страхового стажу (30 років для жінок/35 для чоловіків), відсутності роботи.

  • Надбавка на догляд 

Громадянам, яким понад 80 років і проживають самостійно, надається надбавка "на догляд". Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму (1038 грн на місяць у 2026 році). 

Призначають додаткову суму людям, які потребують сторонньої допомоги, зокрема особам з групами інвалідності, які не одержують такий вид пенсії. Для цього потрібно мати лікарський висновок та особисто звернутися до ПФУ за призначенням. 

  • Доплата за утримання

Також державою гарантоване надання доплати для непрацюючих пенсіонерів, які утримують рідних. Якщо йдеться про дідуся чи бабусю, які доглядають онуків до 18 років, або дорослу людину з інвалідністю, то призначають надбавку у 150 грн для кожної дитини. 

Якщо йдеться про військових пенсіонерів, які утримують таких рідних, то розмір надбавки становитиме 50% прожиткового мінімуму (сума у 2026 році — 1 297 грн) на кожного непрацездатного. Головною умовою у наданні виплати є факт відсутності роботи.

  • Доплата для донорів

Громадяни, які мають статус "Почесного донора України" чи "Почесного донора СРСР", отримують надбавку у 10% прожиткового мінімуму (у 2026 році — 259 грн на місяць). Однак цього року доплату для нових донорів скасували, у серпні нарахують тим, хто оформив таку виплату раніше.

Разові доплати для пенсіонерів до 24 серпня

Окрім того, у серпні очікується надання у рамках постанови уряду разових виплат, присвячених Дню Незалежності України, за законами: "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцахисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".  

Суму у 450 грн отримають учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільники, інші учасників протистояння націонал-соціалістського режиму у тилу.

Доплату у 650 грн матимуть члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та захисників України, окремі категорії вдів та вдівців.

Допомогу у розмірі 1 000 грн отримають пенсіонери, які мають статуси: учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання, колишніх дітей батьків, які були народжені у місцях примусового тримання.

Виплати від 2 700 до 3 100 грн отримають пенсіонери з інвалідністю у зв'язку з війною та колишні малолітні (до 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, якщо інвалідність настала через загальні хвороби, трудове каліцтво та інші причини. А саме:

  • для першої групи — 3 100 грн;
  • для другої групи — 2 900 грн;
  • для третьої групи — 2 700 грн.

Одноразову виплату у 3 100 грн нададуть громадянам, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною.

Ще Новини.LIVE розповідали, що юристи пояснили, чому іноді громадяни отримують мінімальну суму пенсії замість заслуженої. Існують ситуації, коли відсутня змога підтвердити стаж, що у підсумку позначається на пенсії. У такому випадку рекомендують звертатися до суду для прерахунку. 

Також Новини.LIVE писали, що у ПФУ уточнили правила зарахування стажу для оформлення пенсії за різних обставин. Громадянам оприлюднили список документів, які дадуть змогу підтвердити страховий стаж безробітним, студентам та військовослужбовцям. Також у фонді пояснили громадянам, яка різниця між страховим та трудовим стажем.   