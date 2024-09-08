Українцям виплачуватимуть фіндопомогу під час опалювального сезону

Гроші в руках. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні мешканці дев'яти областей під час опалювального сезону зможу отримати грошову допомогу. Вона буде виплачуватися одноразово.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

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Так, грошову допомогу зможуть отримати громадяни, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях. Йдеться про населені пункти, які розташовані у 10-кілометровій зоні від державного кордону або лінії зіткнення.

Відомо, що грошова допомога у розмірі 21 тисяча гривень на опалення виплачується коштом міжнародних організацій. Для отримання коштів українці повинні до 16 вересня звернутися із заявою до виконавчого органу влади свого населеного пункту.

Водночас громадяни, які вже отримували будь-яку допомогу на опалювальний сезон 2024-2025 року, не зможуть отримати кошти.