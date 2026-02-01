Відео
Головна Фінанси Податок на розкіш — хто заплатить 25 000 гривень у 2026 році

Податок на розкіш — хто заплатить 25 000 гривень у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 12:17
Транспортний податок 2026 — українцям назвали авто, за які треба заплатити державі 25 000 гривень
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні визначилися з моделями автомобілів, за які у 2026 році потрібно буде сплатити транспортний податок у розмірі 25 000 гривень. До списку увійшли понад 20 марок легкових авто.

Про це йдеться у Telegram-каналі УкрАвтопром.

Читайте також:

Податок на розкіш у 2026 році

До переліку автомобілів від Мінекономіки, як йдеться у повідомленні, потрапиии такі автомобілі:

  • Ferrari;
  • Bentley;
  • Lexus;
  • Porsche;
  • BMW;
  • Land Rover;
  • Lamborghini;
  • Rolls-Royce;
  • Mercedes;
  • Maserati;
  • Volvo XC90 — до року випуску;
  • Tesla Model S Plaid — до року;
  • Model X LR — до року;
  • Toyota Sequoia і Toyota Tundra — до 2 — 3 років;
  • Tesla Roadster – до 5 років випуску.

Транспортний податок у 2026 році заплатять власники автомобілів, які підпадають під два основні критерії:

  • автомобіль був випущений не менше, ніж п'ять років тому;
  • середня вартість "залізного коня" на ринку має перевищувати 375 мінімальних зарплат станом на 1 січня (у 2026 році це 3 242 625 гривень).

Розмір транспортного податку становить 25 000 гривень. Однак правила для фізосіб та юросіб різняться: Його сплачують:

  • юридичні особи — платять щоквартально, авансовими внесками до 30 числа місяця, який йде за звітним кварталом, що відображається у податковій декларації за рік;
  • фізичні особи — отримають повідомлення про необхідність сплатити податок і матимуть 60 дні, щоб зробити це.

При цьому у 2026 році Міністерство економіки може розширити перелік автівок, за які потрібно платити податок, якщо отримає подання від Податкової служби. 

Раніше стало відомо, що деякі українці можуть не платити ЄСВ у 2026 році. Відомо, хто отримав такий дозвіл. Дізнавайтесь також, який податок подорожчав до 22 000 гривень

Мінекономіки податки BMW автомобіль Ferrari
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
