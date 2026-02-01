Транспортний податок 2026 — українцям назвали авто, за які треба заплатити державі 25 000 гривень

Податок на розкіш — хто заплатить 25 000 гривень у 2026 році
В Україні визначилися з моделями автомобілів, за які у 2026 році потрібно буде сплатити транспортний податок у розмірі 25 000 гривень. До списку увійшли понад 20 марок легкових авто.
Про це йдеться у Telegram-каналі УкрАвтопром.
Податок на розкіш у 2026 році
До переліку автомобілів від Мінекономіки, як йдеться у повідомленні, потрапиии такі автомобілі:
- Ferrari;
- Bentley;
- Lexus;
- Porsche;
- BMW;
- Land Rover;
- Lamborghini;
- Rolls-Royce;
- Mercedes;
- Maserati;
- Volvo XC90 — до року випуску;
- Tesla Model S Plaid — до року;
- Model X LR — до року;
- Toyota Sequoia і Toyota Tundra — до 2 — 3 років;
- Tesla Roadster – до 5 років випуску.
Транспортний податок у 2026 році заплатять власники автомобілів, які підпадають під два основні критерії:
- автомобіль був випущений не менше, ніж п'ять років тому;
- середня вартість "залізного коня" на ринку має перевищувати 375 мінімальних зарплат станом на 1 січня (у 2026 році це 3 242 625 гривень).
Розмір транспортного податку становить 25 000 гривень. Однак правила для фізосіб та юросіб різняться: Його сплачують:
- юридичні особи — платять щоквартально, авансовими внесками до 30 числа місяця, який йде за звітним кварталом, що відображається у податковій декларації за рік;
- фізичні особи — отримають повідомлення про необхідність сплатити податок і матимуть 60 дні, щоб зробити це.
При цьому у 2026 році Міністерство економіки може розширити перелік автівок, за які потрібно платити податок, якщо отримає подання від Податкової служби.
