Нафтогаз закликав терміново змінити особові рахунки: хто повинен і як це зробити

Особові рахунки споживачів: у Нафтогазі зробили важливу заяву
ТОВ "Газорозподільні мережі України" зі складу Групи Нафтогаз звернулося до деяких клієнтів із проханням переоформити особові рахунки. Уникнення зволікань у цьому питанні дозволить тримати під контролем нарахування за послуги розподілу.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на повідомлення однієї з філій Газмережі.
Кого стосується переоформлення особових рахунків у Нафтогазі
За інформацією газорозподільного підприємства, споживачам у деяках випадках потрібно здійснити переоформлення особових рахунків для розрахунку за природний газ у терміновому порядку.
Йдеться про зміну персонального номера, що закріплюється за кожним із клієнтів газорозподільної компанії. Він містить всю необхідну інформацію про споживача та дозволяє його ідентифікувати у системі.
У компанії зазначили, що, зокрема, потреба у зміні такого номера вкрай важлива після купівлі нерухомості на вторинному ринку.
"Купили будинок чи квартиру? Вітаємо! Але радимо не зволікати з переоформленням особового рахунку... Зверніться з пакетом документів до найближчого центру обслуговування клієнтів або надішліть їх електронною поштою", — йдеться у повідомленні.
Вчасний перехід на новий особовий рахунок дозволить:
- контролювати нарахування за послугу з доставки газу;
- мати змогу здійснювати ремонти/встановлювати нове обладнання;
- замовляти перевірку житла на предмет витоків газу.
Як правильно переоформити особовий рахунок
Як повідомили у Газмережі, для громадян доступно кілька способів переоформлення рахунків. Зокрема, це можна зробити онлайн.
Для оновлення інформації щодо власника особового рахунку потрібно зібрати такі документи (оригінали та копії):
- паспорт громдянина;
- ідентифікаційний код;
- договір купівлі-продажу;
- договір дарування;
- свідоцтво про спадщину;
- витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно;
- техпаспорт квартири/будинку;
- довідка з Центру надання адмінпослуг про кількість зареєстрованих осіб.
Подати пакет документів можна:
- звернувшись до найближчого центру обслуговування клієнтів;
- надіславши електронною поштою на адресу: lient.kv@grmu.com.ua.
Додаткову інформацію щодо зміни особових рахунків можна дізнатися за номером телефону: 0 800 303 104.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Нафтогазі закликали громадян посилити безпеку осель, якщо є газова плита, адже саме вона вважається найнебезпечнішим місцем вдома. Споживачам рекомендують встановити спеціальний прилад. Йдеться про сигналізатор природного газу, який у приміщенні безперервно аналізуватиме повітря.
Ще Новини.LIVE розповідали, що клієнти Нафтогазу можуть самі ініціювати перевірку газу. Це можна зробити у разі появи підозр. Якщо виявлять проблеми, то оператор ГРМ перерахує об'єми газу та надасть компенсацію. В іншому випадку споживач муситиме покрити витрати оператору ГРМ.