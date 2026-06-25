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Головна Фінанси Особові рахунки споживачів: у Нафтогазі зробили важливу заяву

Особові рахунки споживачів: у Нафтогазі зробили важливу заяву

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 08:50
Нафтогаз закликав терміново змінити особові рахунки: хто повинен і як це зробити
Працівник газової сфери, платіжки та гроші. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

ТОВ "Газорозподільні мережі України" зі складу Групи Нафтогаз звернулося до деяких клієнтів із проханням переоформити особові рахунки. Уникнення зволікань у цьому питанні дозволить тримати під контролем нарахування за послуги розподілу.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на повідомлення однієї з філій Газмережі.

Кого стосується переоформлення особових рахунків у Нафтогазі

За інформацією газорозподільного підприємства, споживачам у деяках випадках потрібно здійснити переоформлення особових рахунків для розрахунку за природний газ у терміновому порядку.

Йдеться про зміну персонального номера, що закріплюється за кожним із клієнтів газорозподільної компанії. Він містить всю необхідну інформацію про споживача та дозволяє його ідентифікувати у системі. 

У компанії зазначили, що, зокрема, потреба у зміні такого номера вкрай важлива після купівлі нерухомості на вторинному ринку.
 
"Купили будинок чи квартиру? Вітаємо! Але радимо не зволікати з переоформленням особового рахунку... Зверніться з пакетом документів до найближчого центру обслуговування клієнтів або надішліть їх електронною поштою", — йдеться у повідомленні.

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Вчасний перехід на новий особовий рахунок дозволить: 

  • контролювати нарахування за послугу з доставки газу;
  • мати змогу здійснювати ремонти/встановлювати нове обладнання;
  • замовляти перевірку житла на предмет витоків газу.

Як правильно переоформити особовий рахунок

Як повідомили у Газмережі, для громадян доступно кілька способів переоформлення рахунків. Зокрема, це можна зробити онлайн.

Для оновлення інформації щодо власника особового рахунку потрібно зібрати такі документи (оригінали та копії): 

  • паспорт громдянина;
  • ідентифікаційний код;
  • договір купівлі-продажу;
  • договір дарування;
  • свідоцтво про спадщину;
  • витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно;
  • техпаспорт квартири/будинку;
  • довідка з Центру надання адмінпослуг про кількість зареєстрованих осіб. 

Подати пакет документів можна:

  • звернувшись до найближчого центру обслуговування клієнтів;
  • надіславши електронною поштою на адресу: lient.kv@grmu.com.ua.

Додаткову інформацію щодо зміни особових рахунків можна дізнатися за номером телефону: 0 800 303 104.  

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Нафтогазі закликали громадян посилити безпеку осель, якщо є газова плита, адже саме вона вважається найнебезпечнішим місцем вдома. Споживачам рекомендують встановити спеціальний прилад. Йдеться про сигналізатор природного газу, який у приміщенні безперервно аналізуватиме повітря. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що клієнти Нафтогазу можуть самі ініціювати перевірку газу. Це можна зробити у разі появи підозр.  Якщо виявлять проблеми, то оператор ГРМ перерахує об'єми газу та надасть компенсацію. В іншому випадку споживач муситиме покрити витрати оператору ГРМ. 

комунальні послуги гроші газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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