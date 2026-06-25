Нафтогаз призвал срочно изменить лицевые счета: кто должен и как это сделать

Лицевые счета потребителей: в Нафтогазе сделали важное заявление
ООО "Газораспределительные сети Украины" из состава Группы "Нафтогаз" обратилось к некоторым клиентам с просьбой переоформить лицевые счета. Избегание промедлений в этом вопросе позволит контролировать начисления за услуги распределения.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение одного из филиалов Газсети.
Кого касается переоформления лицевых счетов в Нафтогазе
По информации газораспределительного предприятия, потребителям в некоторых случаях необходимо осуществить переоформление лицевых счетов для расчета за природный газ в срочном порядке.
Речь идет об изменении персонального номера, закрепляемого за каждым из клиентов газораспределительной компании. Он содержит всю необходимую информацию о потребителе и позволяет идентифицировать его в системе.
В компании отметили, что, в частности, необходимость изменения такого номера крайне важна после покупки недвижимости на вторичном рынке.
"Купили дом или квартиру? Поздравляем! Но советуем не медлить с переоформлением лицевого счета... Обратитесь с пакетом документов в ближайший центр обслуживания клиентов или отправьте их по электронной почте", — говорится в сообщении.
Своевременный переход на новый лицевой счет позволит:
- контролировать начисления за услугу по доставке газа;
- иметь возможность производить ремонты/устанавливать новое оборудование;
- заказывать проверку жилья на предмет утечек газа.
Как правильно переоформить лицевой счет
Как сообщили в Газсети, для граждан доступно несколько способов переоформления счетов. В частности это можно сделать онлайн.
Для обновления информации о владельце лицевого счета, нужно собрать следующие документы (оригиналы и копии):
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- договор купли-продажи;
- договор дарения;
- свидетельство о наследстве;
- выписка из госреестра вещных прав на недвижимое имущество;
- техпаспорт квартиры/дома;
- справка из Центра предоставления админуслуг о количестве зарегистрированных лиц.
Подать пакет документов можно:
- обратившись в ближайший центр обслуживания клиентов;
- отправив по электронной почте по адресу: lient.kv@grmu.com.ua.
Дополнительную информацию об изменении лицевых счетов можно узнать по номеру телефона: 0 800 303 104.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе призвали граждан усилить безопасность жилья, если есть газовая плита, ведь именно она считается самым опасным местом дома. Потребителям рекомендуют установить специальный прибор. Речь идет о сигнализаторе природного газа, который в помещении будет непрерывно анализировать воздух.
Еще Новини.LIVE рассказывали, что клиенты Нафтогаза могут сами инициировать проверку газа. Это можно сделать при появлении подозрений. Если выявят проблемы, оператор ГРМ пересчитает объемы газа и предоставит компенсацию. В противном случае потребитель должен будет покрыть расходы оператору ГРМ.