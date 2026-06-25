Нафтогаз призвал срочно изменить лицевые счета: кто должен и как это сделать

Работник газовой сферы, платежки и деньги. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

ООО "Газораспределительные сети Украины" из состава Группы "Нафтогаз" обратилось к некоторым клиентам с просьбой переоформить лицевые счета. Избегание промедлений в этом вопросе позволит контролировать начисления за услуги распределения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение одного из филиалов Газсети.

Кого касается переоформления лицевых счетов в Нафтогазе

По информации газораспределительного предприятия, потребителям в некоторых случаях необходимо осуществить переоформление лицевых счетов для расчета за природный газ в срочном порядке.

Речь идет об изменении персонального номера, закрепляемого за каждым из клиентов газораспределительной компании. Он содержит всю необходимую информацию о потребителе и позволяет идентифицировать его в системе.

В компании отметили, что, в частности, необходимость изменения такого номера крайне важна после покупки недвижимости на вторичном рынке.



"Купили дом или квартиру? Поздравляем! Но советуем не медлить с переоформлением лицевого счета... Обратитесь с пакетом документов в ближайший центр обслуживания клиентов или отправьте их по электронной почте", — говорится в сообщении.

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Своевременный переход на новый лицевой счет позволит:

контролировать начисления за услугу по доставке газа;

иметь возможность производить ремонты/устанавливать новое оборудование;

заказывать проверку жилья на предмет утечек газа.

Как правильно переоформить лицевой счет

Как сообщили в Газсети, для граждан доступно несколько способов переоформления счетов. В частности это можно сделать онлайн.

Для обновления информации о владельце лицевого счета, нужно собрать следующие документы (оригиналы и копии):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

договор купли-продажи;

договор дарения;

свидетельство о наследстве;

выписка из госреестра вещных прав на недвижимое имущество;

техпаспорт квартиры/дома;

справка из Центра предоставления админуслуг о количестве зарегистрированных лиц.

Подать пакет документов можно:

обратившись в ближайший центр обслуживания клиентов;

отправив по электронной почте по адресу: lient.kv@grmu.com.ua.

Дополнительную информацию об изменении лицевых счетов можно узнать по номеру телефона: 0 800 303 104.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе призвали граждан усилить безопасность жилья, если есть газовая плита, ведь именно она считается самым опасным местом дома. Потребителям рекомендуют установить специальный прибор. Речь идет о сигнализаторе природного газа, который в помещении будет непрерывно анализировать воздух.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что клиенты Нафтогаза могут сами инициировать проверку газа. Это можно сделать при появлении подозрений. Если выявят проблемы, оператор ГРМ пересчитает объемы газа и предоставит компенсацию. В противном случае потребитель должен будет покрыть расходы оператору ГРМ.