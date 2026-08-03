Ощадбанк розірвав договір після фінансового моніторингу: що буде з грошима клієнтів

Відділення Ощадбанку, чоловік з телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Державний Ощадбанк відповідно до вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" перевіряє фінансові операції своїх клієнтів. Результатами таких перевірок може стати відмова від подальшої співпраці. Це означає, що усі рахунки блокуються, а банк в односторонньому порядку розриває договір про співпрацю.

Редакція Новини.LIVE пояснює, чи повертає Ощадбанк гроші із заблокованих рахунків.

Чому Ощадбанк може розірвати співпрацю

За інформацією фінустанови, основна причина, через яку Ощадбанк може відмовитись обслуговувати клієнта — підозрілі платежі з його боку. Як правило, йдеться про:

операції з сумами, які не співпадають із вказаним доходам;

відсутність документів, за якими можна перевірити діяльність клієнта;

недостовірні відомості про клієнта;

Неможливість ідентифікувати особу, в інтересах якої виконується фінансова операція.

Якщо у банка з'являються підозри, то у фінустанови є підстави заблокувати рахунки до з'ясування обставин. Якщо підозри підтвердяться і клієнт не надасть додаткові документи про законність коштів, то банк залишає за собою право на повне розірвання угоди про співпрацю.

Що буде із заблокованими грошима

У разі припинення співпраці банк офіційно повідомить про своє рішення. Такі клієнти отримують можливість переказати заблоковані гроші на рахунки в інші фінустанови. Цю процедуру потрібно виконати впродовж 30 календарних днів. У громадянин мають бути наступні документи:

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заява про переказ залишку коштів на інші рахунки;

реквізити іншого банківського рахунку на ім’я клієнта;

ідентифікаційний код.

Також знадобиться паспорт чи інший документ, що може посвідчити особу.

Як послуга в Ощадбанку стала безплатною

Клієнти Ощадбанку не платитимуть комісію за оформлення готівкового кредиту. Це стосується тих, кому потрібні гроші на ремонт, навчання, подорожі чи інші важливі потреби. Для таких клієнтів Ощадбанк скасував комісію у 1,99% за надання кредиту, а ставку в 36% застосовуватиме на кредити від 100 000 гривень. Кредити готівкою можуть оформити громадяни від 21 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що нові клієнти можуть відкривати картки Ощадбанку онлайн. Раніше така послуга була доступна лише для чинних клієнтів. Відкриття карток можливе без візиту у відділення.

Ще Новини.LIVE писали, що картку в Ощадбанку виготовляють 14 днів. Якщо доставку замовлення затримують, можливо, виникли технічні проблеми. Інколи у період воєнного стану сама процедура може тривати довше.