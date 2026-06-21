Ощадбанк стягує комісію за зміну PIN-коду: як не платити

Людина тримає картку, відділення банку. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Держфінустанова "Ощадбанк" стягує комісію за послугу зміни PIN-коду банківських карт у рамках затверджених правил. Проте на відповідні операції встановлена окрема тарифікація, знаючи особливості якої клієнти можуть не переплачувати.

Про це свідчить оновлена інформація банку щодо тарифів, повідомляють Новини.LIVE.

Які діють правила зміни PIN-коду карт в Ощадбанку

Згідно з умовами, власники карт можуть багаторазово змінювати PIN-коди. Під час відкриття рахунку громадянам надається можливість самостійно обрати довільну комбінацію чотирьох цифр.

Для виконання такої процедури доступні кілька варіантів, частина з яких платна:

Через застосунок "Мобільний Ощад"; У чат-боті Ощадбанку; Через POS-термінал у відділенні банку; У банкоматі чи платіжному терміналі; Через дзвінок до контакт-центру.

Зокрема, клієнти можуть змінити код через голосові команди за номером: 0 800 210 800. Під час розмови необхідно сказати про бажання змінити PIN-код та повідомити останні чотири цифри карти, яка цього потребує.

Також громадяни можуть внести зміни у застосунку "Мобільний Ощад". Для цього потрібно:

вказати картку, якій необхідна заміна PIN-коду;

зайти в пункт "Налаштування картки";

вказати "Налаштування PIN-коду";

зазначити нову комбінацію чотирьох цифр.

Які передбачені комісії за зміну коду в Ощадбанку

За даними банку, одразу після першого затвердження PIN-коду карта активується та вважається придатною до використання. Водночас клієнт у будь-який термін може його змінити.

Згідно з тарифною сіткою, для такої послуги діють окремі правила. А саме:

під час першої спроби зміни PIN-коду комісія не стягується;

кожна наступна спроба коштуватиме 15 грн.

Водночас, у банку зазначили, що для клієнтів діє безкоштовний варіант такого сервісу: заміна коду через застосунок "Мобільний Ощад" не передбачає стягнення комісії.

Ще Новини.LIVE розповідали, для кого з клієнтів Ощадбанку змінять тарифи. З 1 липня цього року держустанова планує підкоригувати правила для низки операцій для карт у тарифному пакеті MORE. Зокрема, не стягуватимуть комісію за поповнення рахунків готівкою без картки у POS-терміналах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що працівники Ощадбанку можуть пропонувати платні договори на страхування пенсіонерам під час оформлення карт. У банку пояснили, що йдеться лише про рекомендацію. Клієнти можуть відмовитися від неї та не переплачувати за поновлення карти.