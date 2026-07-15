Внесення коштів на карту Ощадбанку: які способи дозволять не переплачувати

Банківська картка, гроші та смартфон. Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" мають можливість не переплачувати під час поповнення карткових рахунків. Правила цієї фінустанови передбачають кілька варіантів для відповідних операцій, що не передбачають стягнення комісії.

Про те, які існують способи та умови поповнення карток, розповідають Новини.LIVE.

Поповнення картки Ощадбанку без комісій

Клієнти Ощадбанку можуть використовувати низку доступних послуг без комісій, зокрема сервіс із поповнення карток.

Внесення коштів на картку без додаткового фінансового обтяження можливе за таких підходів:

шляхом використання терміналів банку;

у разі поповнення в особистому кабінеті "Ощад 24";

через зарахування коштів на рахунки у банківській касі.

Як внести кошти через термінал Ощадбанку

Завдяки розвинутій мережі терміналів Ощадбанку клієнти можуть скористатися різноманітними послугами банку у будь-якому куточку країни. Для поповнення рахунку необхідно:

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обрати найближчий банківський термінал;

внести картку до приймача та ввести ПІН-код;

знайти у меню на екрані пункт "Поповнити картку";

ввести номер картки та суму поповнення;

внести купюри у приймач та підтвердити.

Такий варіант зарахування грошей на рахунок картки буде миттєвим і не передбачатиме комісії.

Як поповнити картку в "Ощад 24/7"

Внести кошти на картку Ощадбанку можна також через онлайн-банкінг або мобільну версію "Ощад 24/7". Скористатися такою можливістю можна у будь-який час.

Для цього потрібно виконати такі дії:

зайти в особистий кабінет;

у меню знайти розділ "Перекази між своїми рахунками";

дотримуватися інструкцій, які запитає система.

Поповнення через "Ощад 24/7" для пенсійних рахунків також не передбачає плати. Водночас, банк нарахує 0,1%+2 грн комісії за переказ на інші картки для виплат, а 1%+5 грн за переказ на рахунки інших фінустанов. Водночас, точні тарифи залежатимуть від типу карток.

Як внести кошти на картку готівкою у касі відділення

Поповнити рахунок можна, відвідавши найближче відділення Ощадбанку. Зокрема, такий спосіб найбільш надійний для клієнтів старшого покоління.

У відділенні необхідно дати картку касиру для внесення грошей на рахунок. Після операції необхідно отримати чек.

Поповнення картки в терміналі чи EasyPay, Ibox

Поповнення рахунку Ощадбанку можливе за допомогою терміналів чи застосунку Ibox або EasyPay. Пристрої у населеному пункті чи місті можна знайти завдяки інтерактивній мапі. Після чого у терміналі потрібно:

обрати послугу поповнення картки з приміткою "0%";

ввести номер банківської картки;

внести готівкові кошти.

Межа для суми поповнення, яку можна зробити за допомогою NFC-зчитувача для ідентифікації номера банківської карти, становить 30 000 грн.

Для внесення коштів через EasyPay.ua необхідно ввести наступні дані:

номери карток відправника та отримувача;

коди CVC2/CVV2;

термін дії банківської картки;

номер телефону, щоб підтвердити відповідну транзакцію.

Водночас, комісія за онлайн-поповнення дорівнює 1%, а один платіж не може перевищувати суму у 5 000 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що банк може заблокувати пенсійні виплати навіть людям похилого віку, оскільки отримують кошти від Пенсійного фонду на звичайні карткові рахунки без спецпризначення. З-поміж основних підстав для арешту рахунків — заборгованість за кредитами та зі сплати комунальних послуг.



Ще Новини.LIVE розповідали, про проблеми клієнтів з документами у відділеннях Ощадбанку. Попри те, що в Україні застосунок "Дія" визнано законним інструментом для підтвердження особи, у фінустанові досі вимагають виключно паперові аналоги. У банку зауважили, що не всі послуги синхронізовані з цифровими сервісами.