Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нафтогаз порадив придбати важливий прилад для газу — ціна

Нафтогаз порадив придбати важливий прилад для газу — ціна

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 08:50
Клієнти з газовими плитами мають встановити важливий прилад — яка ціна
Людина біля газової плити. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" рекомендують українським споживачам, в оселях яких встановлені газові плити, придбати важливий пристрій для контролю якості повітря. Вартість такого гаджета, покликаного убезпечити від загрози вибуху чи отруєння, коливається від 1,2 тис. до 2,2 тис. грн.

Така інформація міститься на порталі ГК "Нафтогаз України", повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Моніторинг якості повітря за використання газу

Як пояснили у компанії, громадяни, які вдома використовують природний газ (як трубопровідний, так і балонний), можуть придбати сигналізатор газу задля регулярного моніторингу якості повітря та допомоги у виявленні витоку небезпечних речовин.

У Нафтогазі зазначили, що у разі неправильного використання газ може становити небезпеку. Для захисту мешканців будинку від токсичного метану чи монооксиду вуглецю варто обрати найбільш вдалий пристрій. 

Загалом сигналізатор газу може виявляти:

  1. Метан — здатен призвести до вибуху;
  2. Пропан/бутан — з балонів, що використовується у побутових плитах;
  3. Окис вуглецю — чадний газ, що може виникнути через неповну згоряння палива.

Сигналізатор безперервно здійснює аналіз повітря в приміщенні, а коли рівень газу стає небезпечним, то відбувається звукове сповіщення.

Прилад може реагувати на небезпечну концентрацію газу саме на початковій стадії.

Вартість приладу з контролю якості повітря

За даними Нафтогазу, громадяни можуть придбати сигналізатор газу мінімально за 1,22 тис. грн, проте є більш удосконалені варіанти за 2,2 тис. грн. 

За необхідності пристрій можна буде з'єднати із системою охорони будинку.

При цьому деякі моделі наділені функцією автоматичного перекриття подачі газу, активації вентиляції або інших систем безпеки для уникнення вибуху чи отруєння.

Такий підхід допоможе вчасно відреагувати на витік газу та запобігти надзвичайним ситуаціям.

Що ще мають знати українці

Для громадян також доступний датчик (детектор) чадного газу, що здатен виявляти чадний газ в повітрі та сигналізувати про високу концентрацію для запобігання отруєнню.

Головне, обрати сертифікований пристрій і, щоб мав живлення від батарейки і міг працювати за відсутності світла.

Пристрій допоможе в регулярному контролі за повітрям в будинку і позбавить громадян зайвих проблем.

Раніше ми писали, що в Кабінеті міністрів розглядають можливість підняти ціни на комунальні послуги. Таке рішення продиктоване появою масштабних боргів в енергетичному секторі України. 

Ще повідомлялося, що навесні побутові споживачі платитимуть за електроенергію  4,32 грн за 1 кВт-год. Проте дехто може значно скоротити витрати за послугу. 

ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації