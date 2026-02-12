Клієнти з газовими плитами мають встановити важливий прилад — яка ціна

Людина біля газової плити. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" рекомендують українським споживачам, в оселях яких встановлені газові плити, придбати важливий пристрій для контролю якості повітря. Вартість такого гаджета, покликаного убезпечити від загрози вибуху чи отруєння, коливається від 1,2 тис. до 2,2 тис. грн.

Така інформація міститься на порталі ГК "Нафтогаз України", повідомляють Новини.LIVE.

Моніторинг якості повітря за використання газу

Як пояснили у компанії, громадяни, які вдома використовують природний газ (як трубопровідний, так і балонний), можуть придбати сигналізатор газу задля регулярного моніторингу якості повітря та допомоги у виявленні витоку небезпечних речовин.

У Нафтогазі зазначили, що у разі неправильного використання газ може становити небезпеку. Для захисту мешканців будинку від токсичного метану чи монооксиду вуглецю варто обрати найбільш вдалий пристрій.

Загалом сигналізатор газу може виявляти:

Метан — здатен призвести до вибуху; Пропан/бутан — з балонів, що використовується у побутових плитах; Окис вуглецю — чадний газ, що може виникнути через неповну згоряння палива.

Сигналізатор безперервно здійснює аналіз повітря в приміщенні, а коли рівень газу стає небезпечним, то відбувається звукове сповіщення.

Прилад може реагувати на небезпечну концентрацію газу саме на початковій стадії.

Вартість приладу з контролю якості повітря

За даними Нафтогазу, громадяни можуть придбати сигналізатор газу мінімально за 1,22 тис. грн, проте є більш удосконалені варіанти за 2,2 тис. грн.

За необхідності пристрій можна буде з'єднати із системою охорони будинку.

При цьому деякі моделі наділені функцією автоматичного перекриття подачі газу, активації вентиляції або інших систем безпеки для уникнення вибуху чи отруєння.

Такий підхід допоможе вчасно відреагувати на витік газу та запобігти надзвичайним ситуаціям.

Що ще мають знати українці

Для громадян також доступний датчик (детектор) чадного газу, що здатен виявляти чадний газ в повітрі та сигналізувати про високу концентрацію для запобігання отруєнню.

Головне, обрати сертифікований пристрій і, щоб мав живлення від батарейки і міг працювати за відсутності світла.

Пристрій допоможе в регулярному контролі за повітрям в будинку і позбавить громадян зайвих проблем.

