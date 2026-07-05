Нову виплату у 10 000 грн отримають не всі військові у тилу: причина

Військовослужбовці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

У липні 2026 року українські військовослужбовці, які служать у тилу, отримають нову надбавку до свого грошового забезпечення. Йдеться про додаткові 10 000 гривень, які передбачені за виконання службових обов'язків. Втім, розраховувати на цю доплату зможуть не усі захисник.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Наказ Міністерства оборони України №232 від 30 червня 2026 року.

Хто з військовослужбовців не отримуватиме плюс 10 000 гривень до грошового забезпечення з липня

Як зазначається у документі, доплата не передбачена військовослужбовцям, які:

тимчасово вибули з військової частини (військового навчального закладу) зі збереженням посад за місцем служби у відпустку зі збереженням грошового забезпечення — за час перебування у відпустці;

зараховані у розпорядження відповідних командирів або звільнених від посад (крім періоду тимчасового виконання обов’язків);

перебувають на посадах курсантів у навчальних військових частинах та у військових навчальних закладах;

відряджені на навчання до навчальних військових частин;

зараховані до змінного складу військових частин (підрозділів) резерву та запасних рот.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з липня 2026 року мінімальне грошове забезпечення військового буде на рівні 30 000 гривень. Грошове забезпечення, як і надбавка тим, хто перебуває в тилу в тилу і забезпечує підрозділи але не отримує бойові винагороди, має надійти до 20 липня.

Як повідомляли Новини.LIVE, військовим надаються різні пільги за захист Батьківщини. Так, наприклад, вони можуть отримати державні гарантії у сфері житлового забезпечення та виконання кредитних зобов’язань. Підтримкою можуть скористатися й ветерани, а також родини загиблих захисників.

Ще Новини.LIVE розповідали, про виплати на оздоровлення дітям військових та як їх отримати. Цього року держава виплачує понад 17 000 гривень. За ці гроші можна купити путівку в один із таборів чи санаторіїв.