Нові доплати для військових у тилу: хто і скільки отримає в липні

Військовослужбовці ЗСУ, гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В липні військові отримають додаткові виплати за оновленими правилами. Підвищення відчують не лише бійці на передовій, а й ті, хто забезпечує роботу армії в тилу — займається логістикою, технічним обслуговуванням та іншими важливими завданнями.

Кому і скільки платитимуть, передбачає постанова Кабінету Міністрів №768, передає Новини.LIVE.

Хто отримає доплату

Військовим, які служать поза районами бойових дій і раніше не отримували бойові виплати, тепер щомісяця платитимуть додаткову винагороду 10 000 гривень. Нові правила стосуються як мобілізованих, так і контрактників.

З урахуванням нової надбавки мінімальна зарплата таких військовослужбовців становитиме від 30 тисяч гривень на місяць.

Перші виплати за новими правилами нарахують за червень 2026 року. Кошти мають надійти разом із основним грошовим забезпеченням до 20 липня.

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Які ще виплати передбачені

Збільшуються також фінансові бонуси за успішну роботу безпосередньо на полі бою. Окрім щомісячних окладів, у документі прописали окремі премії за штурми, знищення техніки та взяття в полон окупантів.

Зокрема, військові можуть отримувати:

від 20 до 40 тисяч гривень за кожну добу участі у штурмових діях;

до 50 тисяч гривень на місяць за роботу на пунктах управління бойовими підрозділами.

Премії за бойові досягнення

Військовослужбовці також мають право на окремі винагороди за успішне виконання бойових завдань:

100 000 гривень виплачуватимуть бійцям за кожного захопленого в полон військового ворожої армії.

Доплату в розмірі 15 000 гривень нарахують за ліквідацію окупанта в контактному бою, проте для цього обов'язково потрібно мати відеопідтвердження.

Раніше Новини.LIVE розповідали про допомогу ветеранам, які отримали інвалідність внаслідок поранень. Тепер для захисників можуть запровадити новий формат підтримки — щомісячні виплати залежно від рівня втрати працездатності. Законопроєкт змінює підхід до визначення права на допомогу.

Також Новини.LIVE писали про винагороди за виконання бойових завдань. Захисникам пояснили, які доплати можна отримати одночасно, а які між собою не сумуються. Нові виплати військові мають побачити вже у липні.