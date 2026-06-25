Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новые надбавки для ВСУ: кому насчитают дополнительные 10 000 гривен

Новые надбавки для ВСУ: кому насчитают дополнительные 10 000 гривен

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 16:25
Новые доплаты для военных в тылу: кто и сколько получит в июле
Военнослужащие ВСУ, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле военные получат дополнительные выплаты по обновленным правилам. Повышение почувствуют не только бойцы на передовой, но и те, кто обеспечивает работу армии в тылу, занимается логистикой, техническим обслуживанием и другими важными задачами.

Кому и сколько будут платить, предусматривает постановление Кабинета Министров №768, передает Новини.LIVE.

Кто получит доплату

Военным, которые служат вне районов боевых действий и ранее не получали боевые выплаты, теперь будут ежемесячно платить дополнительное вознаграждение 10 000 гривен. Новые правила касаются как мобилизованных, так и контрактников.

С учетом новой надбавки минимальная зарплата таких военнослужащих составит от 30 тысяч гривен в месяц.

Первые выплаты по новым правилам будут начислены за июнь 2026 года. Средства должны поступить вместе с основным денежным довольствием до 20 июля.

Читайте также:

Какие еще выплаты предусмотрены

Увеличиваются также финансовые бонусы за успешную работу прямо на поле боя. Кроме ежемесячных окладов, в документе прописали отдельные премии за штурмы, уничтожение техники и взятие в плен окупантов.

В частности, военные могут получать:

  • от 20 до 40 тысяч гривен за каждые сутки участия в штурмовых действиях;
  • до 50 тысяч гривен в месяц за работу в пунктах управления боевыми подразделениями.

Премии за боевые достижения

Военнослужащие также имеют право на отдельные вознаграждения за успешное выполнение боевых задач:

  • 100 000 гривен будут выплачивать бойцам за каждого захваченного в плен военной вражеской армии.
  • Доплату в размере 15 000 гривен начислят за ликвидацию кафиров в контактном бою, однако для этого обязательно нужно иметь видеоподтверждение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о помощи ветеранам, получившим инвалидность в результате ранений . Теперь для защитников могут ввести новый формат поддержки — ежемесячные выплаты в зависимости от уровня потери трудоспособности. Законопроект изменяет подход к определению права на пособие.

Также Новини.LIVE писали о вознаграждениях за выполнение боевых задач. Защитникам объяснили, какие доплаты можно получить одновременно, а какие не суммируются между собой. Новые выплаты военные должны увидеть уже в июле.

выплаты ВСУ военнослужащие
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации