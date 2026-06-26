В Україні обмежили стягнення боргів із військових: яке майно не заберуть у 2026 році

Військові ЗСУ, молоток судді. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Військові отримали "імунітет" від примусового стягнення боргів. Тепер на час війни та ще протягом року після її завершення виконавча служба не зможе забрати у них деяке майно для погашення заборгованості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон №4833-IX.

Що змінилося для військових

Відтепер виконавці не зможуть відібрати:

єдине житло боржника;

земельну ділянку, на якій воно знаходиться.

Але у законі прописали кілька важливих винятків, коли ці обмеження не діють. Тож захист не спрацює, якщо:

житло перебуває в іпотеці або під заставою;

борг пов'язаний із відшкодуванням шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

йдеться про компенсацію шкоди через травмування чи смерть людини.

Водночас на інше майно ці гарантії не поширюються. Тобто виконавці можуть списувати кошти з банківських рахунків або забирати інші речі боржника.

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Хто може отримати захист

Нові правила діють для військовослужбовців:

Збройних сил України;

Національної гвардії;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

При цьому неважливо, чи має людина офіційний статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни.

Як скористатися гарантіями

Автоматично цей механізм захисту не працює. Щоб скористатися правами, військовослужбовець повинен обов'язково повідомити про свій статус державного чи приватного виконавця та принести відповідну заяву.

Зробити це можна:

особисто;

поштою;

в електронному вигляді за допомогою КЕП або ЕЦП.

Подати документи також може представник військового за довіреністю.

До заяви потрібно додати документ, який підтверджує проходження військової служби.

Фахівці застерігають: якщо виконавці вже встигли продати майно або розпочали розподіляти стягнуті кошти між кредиторами, зупинити цей процес буде майже неможливо.

Тому військовим радять не чекати критичного моменту, а одразу офіційно повідомляти виконавчу службу про свій статус.

Як перевірити статус боржника

Дізнатися, чи не відкрили щодо вас виконавче провадження, можна:

у застосунку "Дія" в розділі "Виконавчі провадження";

через Автоматизовану систему виконавчого провадження.

Як повідомляли Новини.LIVE, військовим і ветеранам можуть компенсувати оренду житла. Допомогу отримають захисники, які втратили житло, не можуть повернутися додому або проходять лікування чи реабілітацію. Сума виплат залежить від міста і становить до 6 656 грн у великих містах і дещо менше — в інших населених пунктах.

Також Новини.LIVE писали, що військові під час служби можуть не сплачувати відсотки за кредитами, а також уникати штрафів і пені за прострочення. Пільга поширюється і на їхніх дружин та чоловіків, але сам борг усе одно потрібно повернути. Щоб скористатися правом, треба звернутися до банку з документами про службу.