Нова система оплати праці: що може змінитися з 2027 року

Працівники в офісі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні народні обранці мають намір запровадити комплексну реформу системи оплати праці та єдині підходи у державному, приватному та громадському секторах. Зокрема, серед ініціатив — грейдова система, нова структура заробітної плати, чітке визначення мінімального рівня зарплатні як держгарантії та таємниця оплати праці.

Про це свідчить відповідний законопроєкт №14387 на сайті Верховної Ради, інформують Новини.LIVE.

Як пропонують змінити систему оплати праці з 2027 року

Законопроєкт №14387 "Про справедливу систему оплати праці в Україні", що пропонує нову зарплатну систему вже з 1 січня 2027 року, рекомендував ухвалити Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ініціатива, що передбачає запровадження єдиної архітектури оплати праці як у державному, так і в приватному та громадському секторах, включає:

Деталізацію складових оплати праці: основна (стала) заробітна плата; додаткова (варіативна) зарплата; бенефіти з боку роботодавця; Визначення базових термінів, з-поміж них: "оплата праці", "грейди", "зарплата", "мінімальна зарплата", "публічна служба", "грошове забезпечення", а також "політичні посади"; Грейдову систему оплати праці на заміну чинній тарифній сітці для уніфікації підходів у визначенні розмірів посадових окладів, гарантування гнучкості та справедливості в оплаті як у публічній, так і приватній сферах; Акцент на справедливості, недискримінації, ринковій відповідності, фінансовій спроможності, прозорості, взаємозалежності, стабільності, добровільності під час формування оплати праці; Нові інструменти держрегулювання через Виконавчий табель (затверджуватиметься законом) та Генеральний табель (затверджуватиме уряд), що встановлюватимуть граничні річні рівні зарплати на посадах публічного сектору, запровадження взаємозв’язку між цим законом та спеціальним/трудовим законодавством України задля узгодженості й дотримання правил правового поля.

Одним із авторів законопроєкту є голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Що ще передбачатимуть зміни в оплаті праці

Зокрема, мінімальна зарплата, за законопроєктом, буде законодавчо встановленим (чи на основі соціального діалогу) мінімальним розміром зарплатні за виконання простої, некваліфікованої праці, від якого стартуватиме оплата за виконану працівником місячну та погодинну норму праці.

Вона надалі буде держгарантією, обов’язковою для всіх регіонів країни, для підприємств будь-якої форми власності і господарювання та фізосіб, які застосовують працю найманих працівників за різними системами оплати праці.

Серед іншого, ініціатива передбачатиме запровадження інституту таємниці заробітної плати, що охоплюватиме інформацію щодо розмірів окладів відповідно до штатних розписів, структури зарплати, конкретних виплачених сум працівникам, а також системи заохочень з боку роботодавців.

Очікується, що у разі схвалення Верховною Радою та президентом закон набере чинності з 1 січня 2027 року. Якщо пілся цього у спецзаконах збережуться положення, що передбачатимуть вищі суми оплати праці за граничні розміри, введені новим законом, застосуванню підлягатимуть саме норми останнього.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні наприкінці травня спостерігалося зростання середньої заробітної плати у держорганах проти анагічного показника минулого року. Зокрема, в обласних державних/військових адміністраціях було на 31,3% більше, а в органах судової влади — на 9,6%. Водночас, найбільше у середньому платять у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики — 104 000 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, де в регіонах України фіксується найвищий рівень оплати праці. За інформацією Держстату, лідирує за середньою оплатою у 47 120 грн столиця України. Також у цьому списку перебуває Київська область із сумою у 32 370 грн. Найменше платять працівникам у Чернівецькій та Кіровоградській областях — близько 22 000 грн.