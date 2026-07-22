Нова пошта платитиме мито за міжнародні посилки: хто з клієнтів матиме пільгу

Посилки на митниці, додаток Нової пошти у смартфоні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Не всі клієнти Нової пошти сплачуватимуть мито за міжнародні посилки. Йдеться, зокрема, про товари, які відправляються до США. Так, мито на частину посилок сплачуватиме сама компанія, але за однієї умови.

Детальніше про це розповіли у пресслужбі Нової пошти, передає Новини.LIVE.

Детальніше про мито на міжнародні відправлення на Новій пошті

Нова пошта платитиме митні платежі за відправлення з України до США, якщо платником мита в експрес-накладній таких відправлень зазначити відправника. Так звані "літні канікули" від Нової пошти триватимуть з 24 липня по 1 вересня 2026 року.

"Тобто в цей час ви сплачуєте лише за доставку", — зауважили на Новій пошті.

Якщо ж за міжнародне відправлення платить одержувач, то митні збори нарахують у відповідності до вимог Митної служби США. Також додатково потрібно буде сплатити вартість митно-брокерського обслуговування.

Як доставлятимуть посилки до США

Терміни доставки не змінюються:

міжнародна доставка — від 7 днів;

швидка міжнародна доставка — від 5 днів.

Тарифи на доставку міжнародних посилок

З 1 вересня 2026 року На Новій пошті діятиме нова максимально допустима фактурна вартість відправлення — 2,5 тисячі доларів, замість 800.

Нарахування митних платежів відбуватиметься індивідуально, й залежатиме від:

категорії товарів;

країни походження;

вартості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що США реформують митну систему для міжнародних відправлень. Так, з 24 липня скасовується єдина ставка мита 10% — замість неї діятиме індивідуальна ставка, яка підв'язана до категорії товару. Також реформа вимагає більшої інформації про товар. Відправник надаватиме: 10-значний код УКТЗЕ, детальну назву товару та країну походження товару.

Як повідомляли Новини.LIVE, Укрпошта з 1 липня скасувала доплату у 45 гривень за доставку посилок у села. Паралельно поштовий оператор переглянув тарифи на кур'єрську доставку. Ця послуга подорожчала на 5 гривень.

Як розповідали Новини.LIVE, Нова пошта тестує послугу з нічної доста вки посилок. Сервісом можуть скористатися клієнти у п’яти містах — Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі. Якщо нововведення буде затребуваним, нічну доставку запровадять і у інших містах.