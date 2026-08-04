Выплаты от Красного Креста: кто и где может получить 12 300 грн в августе

Новая денежная помощь для ВПЛ: кому и где выплачивают 12 300 грн
В августе 2026 года украинцы смогут зарегистрироваться в программе финансовой помощи от Украинского Красного Креста — крупнейшей гуманитарной и благотворительной организации в стране, которая защищает жизни людей, помогает пострадавшим от войны, а также поддерживает тех, кто нуждается в помощи. Речь идет сразу о нескольких направлениях поддержки.
О том, где можно оформить денежную помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Кому доступна финансовая помощь от Красного Креста
По информации организации, в рамках программы предусмотрено несколько видов финансовой поддержки от Украинского Красного Креста. В частности, оформить ее можно в Запорожье и Запорожской области.
"Друзья, в последнее время мы получаем много вопросов о возможности получения денежной помощи от Украинского Красного Креста. Поэтому подготовили для вас актуальную информацию о программах денежной помощи, которые сейчас действуют именно в Запорожье и Запорожской области", — объясняют организаторы.
В августе 2026 года доступны два вида денежной помощи:
- Выплаты для эвакуированных граждан
Регистрация на получение помощи происходит непосредственно в Эвакуационном центре в Запорожье одновременно с оформлением документов. Речь идет о тех, кто вынужденно покинул опасные территории в течение 45 дней. Такой вид помощи должен покрыть базовые расходы в первые месяцы эвакуации и помочь в адаптации. Выплаты предоставляются единовременно и рассчитаны на трехмесячный период.
- Выплаты лицам, пострадавшим в результате обстрелов
Регистрация на получение такой денежной помощи проводится по спискам, которые были сформированы и представлены органами местной власти и общинами.
Речь идет о тех, у кого вражеские атаки разрушили или повредили жилье, а также о семьях, члены которых были ранены или погибли в результате обстрелов. Помощь предоставляется единовременно на три месяца.
Как получить финансовую помощь и размеры выплат
Согласно ранее обнародованным условиям, в рамках программы поддержки от Красного Креста предусмотрены следующие размеры выплат:
- для эвакуированных граждан в течение 45 дней — 12 300 грн;
- для людей, непосредственно пострадавших от атак — 12 300 грн;
Также в организации отметили, что Общественный центр не осуществляет самостоятельно регистрацию на финансовую помощь для пострадавших от атак. Получить выплаты могут лица, данные о которых передали Украинскому Красному Кресту уполномоченные органы.
Там добавили, что в случае появления новых программ финансовой поддержки или изменений в порядке регистрации — об этом сообщат на информационных ресурсах.
Подробности о возможности оформления денежной помощи можно уточнить по телефону: 050-316-24-37
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в августе этого года представители БФ "Каритас Украины" оказывают поддержку в одной из прифронтовых областей. Получить выплаты могут граждане, вынужденно покинувшие свои дома в опасных районах. В рамках программы ВПЛ могут получить аграрные гранты на ведение сельского хозяйства.
Также Новини.LIVE писали, что в трех областях Украины действует программа финансовой помощи, реализуемая при поддержке Норвежского совета по делам беженцев. Она предусматривает выплаты в течение трех месяцев в размере 4 100 грн. Средства доступны жителям следующих регионов: Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.