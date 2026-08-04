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Главная Финансы Новая денежная помощь для ВПЛ: кому и где выплачивают 12 300 грн

Новая денежная помощь для ВПЛ: кому и где выплачивают 12 300 грн

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 08:00
Выплаты от Красного Креста: кто и где может получить 12 300 грн в августе
Пожилая женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года украинцы смогут зарегистрироваться в программе финансовой помощи от Украинского Красного Креста — крупнейшей гуманитарной и благотворительной организации в стране, которая защищает жизни людей, помогает пострадавшим от войны, а также поддерживает тех, кто нуждается в помощи. Речь идет сразу о нескольких направлениях поддержки.

О том, где можно оформить денежную помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна финансовая помощь от Красного Креста

По информации организации, в рамках программы предусмотрено несколько видов финансовой поддержки от Украинского Красного Креста. В частности, оформить ее можно в Запорожье и Запорожской области.

"Друзья, в последнее время мы получаем много вопросов о возможности получения денежной помощи от Украинского Красного Креста. Поэтому подготовили для вас актуальную информацию о программах денежной помощи, которые сейчас действуют именно в Запорожье и Запорожской области", — объясняют организаторы.

В августе 2026 года доступны два вида денежной помощи:

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  • Выплаты для эвакуированных граждан

Регистрация на получение помощи происходит непосредственно в Эвакуационном центре в Запорожье одновременно с оформлением документов. Речь идет о тех, кто вынужденно покинул опасные территории в течение 45 дней. Такой вид помощи должен покрыть базовые расходы в первые месяцы эвакуации и помочь в адаптации. Выплаты предоставляются единовременно и рассчитаны на трехмесячный период.

  • Выплаты лицам, пострадавшим в результате обстрелов

Регистрация на получение такой денежной помощи проводится по спискам, которые были сформированы и представлены органами местной власти и общинами.

Речь идет о тех, у кого вражеские атаки разрушили или повредили жилье, а также о семьях, члены которых были ранены или погибли в результате обстрелов. Помощь предоставляется единовременно на три месяца.

Как получить финансовую помощь и размеры выплат

Согласно ранее обнародованным условиям, в рамках программы поддержки от Красного Креста предусмотрены следующие размеры выплат:

  • для эвакуированных граждан в течение 45 дней — 12 300 грн;
  • для людей, непосредственно пострадавших от атак — 12 300 грн;

Также в организации отметили, что Общественный центр не осуществляет самостоятельно регистрацию на финансовую помощь для пострадавших от атак. Получить выплаты могут лица, данные о которых передали Украинскому Красному Кресту уполномоченные органы.

Там добавили, что в случае появления новых программ финансовой поддержки или изменений в порядке регистрации — об этом сообщат на информационных ресурсах.

Подробности о возможности оформления денежной помощи можно уточнить по телефону: 050-316-24-37

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в августе этого года представители БФ "Каритас Украины" оказывают поддержку в одной из прифронтовых областей. Получить выплаты могут граждане, вынужденно покинувшие свои дома в опасных районах. В рамках программы ВПЛ могут получить аграрные гранты на ведение сельского хозяйства.

Также Новини.LIVE писали, что в трех областях Украины действует программа финансовой помощи, реализуемая при поддержке Норвежского совета по делам беженцев. Она предусматривает выплаты в течение трех месяцев в размере 4 100 грн. Средства доступны жителям следующих регионов: Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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