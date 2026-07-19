Не лише зарплата: за що українці повинні платити податки у 2026 році

Гроші в руках, Державна фіскальна служба. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Більшість українців думає, що податок на доходи фізичних осіб стосується лише заробітної плати. Насправді в Податковому кодексі України набагато більше доходів, які треба декларувати і платити з них податки. Це не лише виплати від роботодавця, а й кошти від оренди майна, продажу нерухомості, банківських депозитів, подарунків, спадщини та навіть окремих додаткових благ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

Оподаткуванню підлягають практично всі доходи громадян — як отримані грошима, так і у вигляді певних благ. Винятком є лише ті доходи, які звільнені від податків за статтею 165 Податкового кодексу.

Заробітна плата та інші виплати за роботу

До найпоширеніших доходів, з яких сплачується ПДФО, відносяться:

заробітна плата;

винагорода за цивільно-правовими договорами;

окремі виплати від фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб відповідно до вимог законодавства.

Доходи від продажу та оренди майна

Податок також треба сплачувати, якщо людина отримує прибуток від власного майна. Зокрема, це:

продаж нерухомості чи транспортних засобів у випадках, визначених законодавством;

продаж майнових та інтелектуальних прав;

дохід від здачі житла, земельних ділянок або іншого майна в оренду;

роялті за використання авторських прав або ліцензій.

Пасивні доходи також оподатковуються

Не всі доходи люди отримують за активну роботу. Деякі кошти надходять завдяки заощадженням чи інвестиціям.

До таких доходів можуть належати:

відсотки за банківськими вкладами;

дивіденди;

прибуток від продажу цінних паперів чи інших інвестиційних активів;

окремі види роялті.

Тобто навіть гроші, які людина отримує без щоденної роботи, у деяких випадках можуть бути об’єктом оподаткування.

Подарунки, спадщина та виграші

Саме у таких ситуаціях українці найчастіше не звертають уваги на податкові правила. До доходів можуть належати:

подарунки;

спадщина;

виграші у лотереях, конкурсах чи акціях;

окремі страхові виплати;

деякі пенсійні виплати;

штрафи, пеня та інші компенсації.

Неочевидні випадки, про які варто знати

Є ще одна категорія доходів, про яку багато хто навіть не здогадується — так звані додаткові блага. Це ситуації, коли людина отримує щось безкоштовно або за неї хтось оплачує певні витрати.

Наприклад:

роботодавець безкоштовно надав автомобіль для особистого користування;

компанія оплатила харчування;

хтось погасив борг людини;

роботодавець оплатив особисті витрати працівника.

У таких випадках отримана вигода може розглядатися як дохід.

На які ще ситуації зверне увагу податкова

Є також менш очевидні випадки, коли у людини можуть виникнути податкові зобов’язання.

Серед них:

кошти, отримані на відрядження або під звіт, які не повернули вчасно;

окремі види списаної заборгованості;

доходи від управління майном;

деякі види пенсій та довічного грошового утримання;

інші доходи, які не мають спеціального звільнення від податку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують зміни для тих, хто продає товари чи надає послуги через онлайн-платформи. З 2027 року цифрові майданчики збиратимуть та передаватимуть інформацію про доходи користувачів до податкової, а для частини операцій діятиме оподаткування на рівні 10% ПДФО. Водночас продаж особистих речей на суму до 2 000 євро на рік не оподатковуватиметься.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують змінити правила оподаткування міжнародних посилок, однак новий податок навряд чи запрацює вже у 2026 році. Законопроєкт ще потребує доопрацювання, а митниця поки не готова до масштабного впровадження нових правил. Найімовірніше, зміни можуть відбутися вже з наступного року.