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Головна Фінанси Перекази з-за кордону: як поповнити картку ПриватБанка в Україні

Перекази з-за кордону: як поповнити картку ПриватБанка в Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 07:01
Грошові перекази з-за кордону через ПриватБанк: як скористатися послугою
Відділення ПриватБанку, гроші, чоловік зі смартфоном. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В багатьох громадян, які через повномасштабну війну з Росією поїхали за кордон, в Україні продовжують залишатися рідні люди.Вони нерідко потребують фінансової підтримки, тоді як виконати міжнародний переказ довзоляє практично кожен український банк. Надає таку послугу і ПриватБанк.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як надіслати гроші з-за кордону на картку ПриватБанку. 

Детальніше про перекази з-за кордону на картку ПриватБанку

Цю послугу, як зазначається на сайті банку, можна отримати:

  • у додатку або на сайті Приват24;
  • у будь-якому відділенні ПриватБанку.

У випадку перебування за кордоном виконати грошовий переказ на картку в Україні можна лише онлайн, відкривши так звану Digital картку. Для цього:

  • авторизовуєтесь у Приват24;
  • переходите в меню й тиснете на Гаманець. Якщо ви вже маєте картки Привату, на екрані з’явиться уся інформація про них. Знайдіть значок "+" (додати нову картку);
  • оберіть тип Digital-картки — кредитка чи дебетова;
  • впишіть платіжну систему — Visa, Mastercard чи Union Pay.

На екрані з’явиться Договір, який потрібно ретельно переглянути. Потім відкриється паспорт споживчого кредитування, а ви тиснете на кнопку Підписати.

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Як переказувати гроші з-за кордону на картку ПриватБанку

Коли Digital-картка стане доступною, її треба буде поповнити. А щоб переказати гроші через додаток Приват24, потрібно: в

  • авторизуватися;
  • обрати вкладку Всі послуги;
  • знайти Платежі — Переказ на картку Приватбанку й обрати номер картки, з якої хоче виконати переказ і валюту переказу;
  • вводите номер картки одержувача та бажану суму переказу;
  • тиснете Продовжити;
  • надсилаєте гроші рідним чи друзям в Україні. 

Валюта, яку переказуєте на гривневу картку, автоматично конвертується у гривні за курсом Приватбанку.

Як розповідали Новини.LIVE, з 2027 року відправка карт ПриватБанку стане платною. Послуга, як очікується, коштувати 80 гривень. Йдеться про відправку як за кордон, так і по Україні. 

Ще Новини.LIVE писали, що термінали "ПриватБанку" під час готівкого поповнення карткового рахунку можуть працювати некоректно. За словами одного з клієнтів, коли він переказував гроші, то прилад показав після зарахування неповну суму. Після такого збою термінал не повернув 3 000 із внесених 5 000 гривень. 

ПриватБанк грошові перекази виїзд за кордон
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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