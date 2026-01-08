Долар на чорному ринку влаштував хаос — що відбувається з курсом валюти

Долари в руках. Фото: Unsplash

Курс долара в Україні продовжує бити рекорди зі зростання. У четвер, 8 січня, Нацбанк встановив його на рівні 42,7155 грн/дол., що на 15 копійок вище, ніж попередньої доби. В банк долар підскочив ще більше — до 43,20 грн/дол. у продажу (+35 копійок) і до 42,60 у купівлі (+25 копійок).

Новини.LIVE з'ясовували, що відбувається з американською валютою на чорному ринку.

Скільки коштує долар у приватників

Курс долара в на чорному ринку у четвер, 8 січня, продовжує зростати в прискореному темпі, як свідчать дані моніторингового порталу "Курс України". Ще о 8:00 ранку американську валюту можна було купити по 43,212 грн/дол., а здати по 42,981 грн/дол., але вже по обіді встановився значно вищий курс:

продаж — 43,406 грн/дол.;

купівля — 43,176 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Таким чином за тиждень долар на чорному ринку підскочив в середньому на 1 грн як у продажу, так і у купівлі.

Чи зростатиме курс долара ще більше

Доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE нагадав, що упродовж грудня офіційний обмінний курс гривні щодо долара США перебував у коридорі 41,93–42,38 грн за долар.

На початку січня Національний банк дещо скоригував показники в бік зниження, однак підстав говорити про формування стійкої тенденції до зміцнення національної валюти наразі немає. За оцінками експерта, у найближчі місяці долар рухатиметься вгору, хоча й без різких стрибків.

"Виходимо з того, що прописаний середньорічний курс — 45,7 грн/дол. Тобто зміцнюватися гривня не буде. Скоріше за все, вона поступово знецінюватиметься з січня. Але процеси девальвації, можливо, стануть повільнішими", — вважає економіст.

Водночас, як зазначив Плотніков, попередній досвід свідчить, що бюджетні орієнтири не завжди точно відображають реальну динаміку валютного ринку. Так, у державному бюджеті на 2025 рік середній курс долара було закладено на рівні 45 грн, однак фактичні значення тривалий час залишалися нижчими. Подібний сценарій не виключений і у 2026 році.

