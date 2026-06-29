НБУ випустив нову монету "Кирило Кожум'яка": де її можна буде придбати

Нова монета від НБУ. Фото: Нацбанк України. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Колекції українських нумізматів незабаром поповняться новим екземпляром з лімітованим тиражем. Нацбанк оголосив про випуск монети "Українські народні казки. Кирило Кожум'яка", присвяченої одному з найвідоміших героїв українського фольклору.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Чому обрали саме Кирила Кожум'яку

У Нацбанку пояснюють, що цей герой є символом сили духу, сміливості та готовності захищати інших. Сама історія про Кирила Кожум'яку змалечку вчить нас, що справжня сила полягає у прагненні до справедливості та допомозі тим, хто в біді.

Який вигляд має монета

Нова пам'ятна монета має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу.

На аверсі зображено три сюжетні сцени з народної казки, розділені стилізованими мотузками. Українці можуть побачити щоденну працю Кирила Кожум'яки, момент, коли діти прийшли просити його про порятунок, та викрадення змієм князівни.

Нова монета "Українські народні казки. Кирило Кожум’яка"

На реверсі розміщено кульмінацію всієї оповіді — двобій Кирила Кожум'яки зі змієм.

Авторкою дизайну є Аліса Іванова. Скульптори монети — Володимир Дем'яненко та Володимир Атаманчук.

Де можна буде купити

Загалом планують випустити до 75 тисяч таких монет у сувенірному пакуванні.

Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України, а також у банках-дистриб'юторах.

Про точну дату початку продажу НБУ пообіцяв повідомити додатково на офіційних ресурсах та сайтах банків-партнерів.

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