НБУ підвищив облікову ставку: на скільки зростуть ціни в Україні

Людина дивиться в ноутбук, стіна будинку з рекламою магазину. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Якщо ви помічаєте, що продукти в магазині дорожчають — вам не здається. Національний банк офіційно підтвердив, що ціни й далі зростатимуть. А тому вирішив підняти свою головну ставку до 15,5%. Це має зробити гривню вигідною для заощаджень і трохи пригальмувати подорожчання.

Про це повідомили в Національному банку України, передають Новини.LIVE.

Що таке облікова ставка і чому вона важлива

Облікова ставка — це те, під який відсоток банки позичають гроші в Нацбанку. Коли вона вища, банки пропонують вигідніші відсотки на депозити. Проте кредити стають трохи дорожчими. НБУ підняв ставку саме тому, що хоче зробити зберігання грошей у гривні привабливим і не дати цінам рости ще швидше.

Чому ціни ростуть

У червні ціни на продукти трохи сповільнили ріст. Овочів і фруктів стало більше, тому вони подешевшали. Але це сезонна історія, адже літо завжди плодове на врожай. Насправді бізнес більше платить за перевезення товарів, зарплати працівникам та електроенергію.

Зрештою через ці фактори відбувається таке чуттєве подорожчання товарів в магазинах.

Чого чекати найближчим часом

НБУ повідомляє, що до кінця року ціни зростатимуть швидше, ніж зараз. Можливо навіть аж на 10% за рік. Держава зараз більше витрачає грошей з бюджету. Зарплати ростуть, а пальне та імпортні товари подорожчали ще раніше.

Проте ситуація зміниться. Вже у 2027 році зростання цін почне сповільнюватися, а до кінця 2028 року ситуація має стабілізуватися.

Що з економікою зараз

Попри війну, українська економіка росте. Це стало можливим завдяки кращій роботі електромереж і збільшенню державних витрат. Нацбанк покращив свій прогноз. Тепер українців очікує більше зростання економічного впливу цього року, ніж було раніше.

Головна перешкода для швидшого відновлення — це атаки росії на порти, електростанції та підприємства, які заважають бізнесу нормально працювати.

Звідки держава бере гроші

Україні продовжують допомагати міжнародні партнери, зокрема країни ЄС. Цього року загальна підтримка може скласти близько 54 мільярдів доларів. Цього має вистачити, щоб покрити нестачу грошей у державному бюджеті. Частину цих коштів спрямують на те, щоб Україна продовжувала самостійно виробляти власну зброю.

Негативні наслідки війни

Найбільше на всі ці прогнози впливатиме надалі те, як розвиватиметься війна. Останнім часом Росія все частіше атакує не лише енергетику, а й заводи та порти. Через них Україна продає товари за кордон. Це шкодить бізнесу й піднімає ціни. Додатково впливає й ситуація на Близькому Сході. Там знову дорожчає нафта, а це також може вдарити по цінах в Україні.

Втім, якщо міжнародна підтримка посилиться, а перемовини про мир зрушать з місця — економіка може відновлюватися значно швидше.

Детальніший прогноз Нацбанк оприлюднить 6 серпня.

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