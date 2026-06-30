Нацбанк закрив ще один ломбард: де більше не видаватимуть кредити

Речі в ломбарді, вивіска НБУ. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Національний банк України зупинив діяльність ломбарду "Платинум Скарб", відкликавши ліцензію. Тепер установа не зможе видавати українцям кредити під заставу майна чи банківських металів.

Про це повідомили у пресс-службі Нацбанку, передає Новини.LIVE.

У Нацбанку пояснили, що таке рішення ухвалили після того, як компанія проігнорувала вимоги регулятора та не усунула виявлені порушення.

Ще 20 квітня 2026 року НБУ зобов'язав товариство "Ломбард Платинум Скарб "Мельничук і Компанія" виправити недоліки, виявлені під час перевірки. На це компанії дали час до 12 травня.

Однак ломбард не лише не усунув порушення, але й не надав жодних пояснень або документів, які запитував Національний банк.

Результатом стало рішення про відкликання ліцензії і повне припинення легальної роботи на українському ринку. Воно вступить в силу після доведення до відома ломбарду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що держава може у майбутньому продати ПриватБанк та Ощадбанк. У НБУ кажуть, що такий варіант розглядають, адже інтерес з боку потенційних інвесторів уже є. Водночас поспішати не будуть — спочатку мають визначитись з роллю держбанків у майбутньому.

Також Новини.LIVE писали, що українська банківська система під час війни проходить випробування, з якими раніше майже ніхто не стикався. Попри обстріли та відключення світла, банки продовжили працювати завдяки резервним системам і підготовці. Тепер досвід України навіть вивчають інші країни.